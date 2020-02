Bad Doberan

Mehr Schüler für die Grundschule Rerik: Mit dem Beschluss des Kreistages am Mittwoch hat sich der Einzugsbereich der Schule vergrößert. Zwar ist der Schulstandort, der seit Jahren mit geringen Klassenstärken kämpft und Ausnahmegenehmigungen hat, damit nicht mehr akut gefährdet, mittelfristig werde das Thema aber wieder aufkommen, so Anja Kerl ( SPD), Dezernentin für Finanzen und Soziales im Landkreis Rostock. Ein Grund: Kinder aus Bastorf und Kägsdorf (Gemeinde Bastorf) gehen weiterhin nach Kühlungsborn. So hat es der Kreistag entschieden.

Die Mehrheit der Mitglieder folgte einem Änderungsantrag des Ausschusses für Bildung, Kultur und Jugend, der die Kinder nicht nach Rerik schicken wollte. Dieser argumentierte, dass Kühlungsborn, das soziale Einzugsgebiet der Kinder sei, sich viele in Vereinen engagierten und Geschwister auf weiterführenden Schulen hätten.

Ehemaliger Bürgermeister setzt sich für Kühlungsborn ein

Auch die Stadt Kühlungsborn hatte Einwände gegen die Satzung erhoben und in einer Stellungnahme auf die längeren Verkehrswege und „die möglicherweise zu befürchtenden Einschnitte im Vereinsleben aufgrund der sich ändernden Zugehörigkeiten“ hingewiesen. Der Landkreis Rostock hatte erwidert, dass die Kinder aus Bastorf und Kägsdorf durch die Zuordnung nach Rerik in den Beförderungszeiten entlastet würden, erst 7.35 Uhr, statt 7.17 Uhr losfahren.

„Natürlich müssen wir dafür sein, das Rerik den Grundschulstandort erhalten kann. Aber wir müssen keine Angst und Sorge haben, dass jemand in Schwerin daran denkt, eine Schule zu schließen“, warb Rainer Karl ( CDU), ehemaliger Bürgermeister von Kühlungsborn, im Kreistag um die Änderung. „Wenn wir über die Schulentwicklungsplanung reden, müssen wir darum kämpfen, dass man nicht ständig neue Anträge auf Ausnahmegenehmigung stellen muss. Dann gibt es halt wieder kleine Dorfschulen.“

Neue Satzung für den Landkreis Aus zwei wird eine: Bisher gab es zwei bestehende Satzungen für die Schuleinzugsbereiche. Eine für den Altkreis Güstrow aus dem Jahr 2007 und eine für den Altkreis Bad Doberan aus dem Jahr 2010. 2011 fusioniert die beiden Kreise zum Landkreis Rostock. Jetzt wurde eine gemeinsame Satzung zur Festlegung von Schuleinzugsbereichen für allgemeinbildende öffentliche Schulen im Landkreis Rostock erarbeitet. Zur Sicherung der Bestandsfähigkeit der Grundschule Rerik, der Grundschule Warnow, der Regionalen Schule Bernitt, dem Gymnasium Teterow und zur Entlastung der Städte Bützow, Güstrow und Bad Doberan wurden Änderungen vorgenommen.

Zwischen 21 und 23 Schüler werden jedes Jahr in der Goethe-Grundschule in Rerik eingeschult. Gerade genug, um eine Klasse voll zu bekommen, denn mindestens 20 Schüler müssen angemeldet sein. Ab dem Schuljahr 2020/21 werden jetzt die Kinder aus den Orten Biendorf, Büttelkow und Wischuer (Gemeinde Biendorf) sowie Zweedorf (Gemeinde Bastorf) nicht mehr in Neubukow, sondern in Rerik eingeschult.

Schulentwicklungsplanung bringt Thema wieder zurück

„Die Schule hat seit Jahren mit geringen Zahlen zu kämpfen“, sagte Anja Kerl nach dem Beschluss. „Es wäre ein Stück mehr Sicherheit, wenn die Orte Kägsdorf und Bastorf dabei gewesen wären.“ Der Grundschule Kühlungsborn hätten die paar Schüler weniger nicht „weh getan“. Spätestens mit der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung werde das Thema wieder aufkommen.

Der Wille der Menschen, ihre Kinder in Rerik einzuschulen, sei da, sagte Wolfgang Gulbis ( SPD), Kreistagsmitglied und Bürgermeister von Rerik. Er verwies darauf, dass die Stadt seit sieben Jahren um den Neubau einer Grundschule kämpfe. Erst musste die Schulentwicklungsplanung, dann die Satzung abgewartet werden. Anja Kerl sagte, für den Neubau sei es erforderlich, dass eine Bestandssicherheit nachgewiesen werden muss. Ende offen.

Einwände von Neubukow wurden berücksichtigt

Die Gemeinde Am Salzhaff kann derweil aufatmen. Die Kinder aus allen viert Ortsteilen werden in Neubukow die Grundschule, wie auch die Regionale Schule besuchen. Im ersten Satzungsentwurf war vorgesehen, dass die Kinder aus den Ortsteilen Rakow und Teßmannsdorf in Rerik eingeschult werden sollten. Das hatte die Gemeinde als auch die Stadt Neubukow abgelehnt. Bürgermeister Roland Dethloff verwies damals auf den geplanten Neubau der Grundschule, der von einer Dreizügigkeit ausgeht. Diese sei dann gefährdet. Daraufhin hatte es Gespräche zwischen der Stadt, dem Amt Neubukow-Salzhaff, welches für die Gemeinden Bastorf, Am Salzhaff und Biendorf zuständig ist, und den Gemeinden gegeben.

