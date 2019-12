Schulen in Bad Doberan benötigen mehr Platz

Bad Doberan

In Bad Doberans Schulen werden die Räume knapp. In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Schüler stetig gewachsen. Auf die prekäre Raumsituation hat Herbert Thietke, Leiter der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg, im Sozialausschuss hingewiesen, der im Lehrerzimmer der Schule tagte. Die Stadt kennt die Probleme, wartet aber die Schulentwicklungsplanung des Landkreises Rostock ab.

565 Jungen und Mädchen besuchen derzeit die Buchenbergschule. „Das sind zehn Prozent mehr als im vergangenen Frühjahr“, sagt Herbert Thietke. „Die Tendenz ist steigend. Ich bin mir sicher, dass wir am Schuljahresende bei 580 Kindern liegen werden. Die Anmeldungen sind schon im Haus.“ Doch die Infrastruktur wächst nicht mit. „Wir haben eine komplexe Ausstattung, was Förderung betrifft, aber wenig räumliche Kapazitäten, um das umzusetzen.“ So gibt es nicht ausreichend Räume, in die sich Förderschüler für individuelle Aufgaben zurückziehen können.

Die Grundschule nutze Räume, die eigentlich für den Hort vorgesehen seien. Heißt: Die Kinder erhalten vormittags im Raum Unterricht, machen hier nachmittags die Hausaufgaben. Das sei laut Thietke nicht optimal. Ein Wechsel der Umgebung schon wünschenswert.

Aus Provisorium wurde Dauerzustand

Die Mitglieder des Sozialausschusses sahen sich neben der Grundschule auch die Räume im Containerbau an. Acht Klassenräume sind hier untergebracht, mit dem Notwendigstem ausgestattet. „Die sind gegenwärtig unverzichtbar“, sagt Thietke. Doch eigentlich sollten die Container nur ein Provisorium sein, das zur Sanierung des Hauptgebäudes aufgebaut wurde. Die war 2016 abgeschlossen. Die Buchenbergschule ist 1966 erbaut und mehrfach teilsaniert worden.

Klassenraum im Container: Seit der Sanierung des Hauptgebäudes der Buchenbergschule, die 2016 fertig wurde, besteht das Provisorium. Quelle: Anja Levien

Die Raumsituation soll sich verbessern, wenn das Gebäude, in der derzeit die Kantine untergebracht ist, abgerissen und ersetzt wird. Laut Haushaltsplan der Stadt ist der Neubau für das nächste Jahr geplant. Dann entstehen neben einem großen Raum fürs Mittagessen und Konferenzen auch sechs Förderräume.

Neue Wohngebiete bringen weitere Kinder

Dennoch: „Die Situation der Bebauung führt dazu, dass Schulen der Stadt mit der Kapazität an ihre Grenzen kommen“, sagt Herbert Thietke in Bezug auf die neuen Wohngebiete, die entstanden sind und noch geplant werden. Die Buchenbergschule arbeite bereits mit zwei Provisorien: der Containeranlage und dem eingeschränkten Hort. Der Schulleiter stellt die Frage in den Raum, ob eine neue Schule gebaut werden müsse oder ob anderweitig Kapazitäten geschaffen werden können.

Sanierung Buchenbergschule Über den baulichen Zustand der Buchenbergschule ist unter anderem im Sozialausschuss sowie im Finanzausschuss diskutiert worden. Vor allem die sanitären Anlagen müssten saniert werden. Die in der Grundschule sind 15 Jahre alt. Im Doppelhaushalt der Stadt sind 35 000 Euro pro Jahr für die Buchenbergschule eingestellt. Zu wenig, meinen einige. Stadtvertreter Harry Klink (Kuss) hat jetzt einen Änderungsantrag zum Haushalt eingereicht, der besagt, Geld für die Sanierung der Toiletten im Grundschultrakt sowie des Schulhofes einzustellen. Die Stadtvertreter beraten am Montag auf ihrer Sitzung ab 18.15 Uhr im Rathaus über die Etatplanung.

Die Situation der Schulen, Horte und Kindertagesstätten in der Stadt sei dramatisch, was den Platz angehe, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Die Stadt ist gewachsen, aber nicht die Infrastruktur. Der Bedarf ist erheblich, in allen Bereichen sind die Räume knapp.“

Schülerzahlen der Kampschule steigen seit 2014

In der Regionalen Schule am Kamp steigen die Schülerzahlen seit dem Schuljahr 2014/2015 stetig. Waren es damals 241 Schüler, sind es in diesem Schuljahr 397 Schüler. „Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg der Schülerzahl“, sagt Schulleiter Andreas Gesicki. Die derzeit zur Verfügung stehenden Unterrichtsräume entsprächen dem Grundbedarf. „Ausweichräume stehen selten zur Verfügung. Vorbereitungs- und Beratungsräume gibt es nicht in ausreichender Zahl.“ Um weiter steigenden Schülerzahlen angemessen zu begegnen, werde der Lese- und Medienraum noch in diesem Schuljahr in einen regulären Unterrichtsraum umgewandelt.

Bürgermeister möchte Planung des Landkreises abwarten

„Es muss sich was tun, es kann nicht so bleiben“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz in Bezug auf die Raumsituation, möchte aber die Schulentwicklungsplanung des Landkreises Rostock abwarten. „Solange die nicht steht, brauchen wir über einen Schulneubau nicht nachdenken.“ Ausweichmöglichkeiten zu finden, sei schwierig. „Wir sind dabei, zu prüfen, ein Grundstück zu erwerben, um den Hort dort auszugliedern. Dann gibt es wieder mehr Räume.“

Das Friderico-Francisceum-Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises Rostock meldete schon 2016 Raumbedarf an. Anfang 2017 wurden die Räume des ehemaligen Amtsgerichts angemietet.

Die Schulentwicklungspläne für den Landkreis Rostock gelten bis zum Ende des Schuljahres 2021/22. Dennoch hat der Landkreis laut Sprecher Michael Fengler alle Schülerzahlprognosen vor Kurzem geprüft und aktualisiert. „Eine Übersendung an die betroffenen Schulträger erfolgt demnächst.“ Ob Bad Doberan eine neue Schule benötige, die Entscheidung liege in der Zuständigkeit der Stadt als Trägerin der Grund- und Regionalen Schulen.

