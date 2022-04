Schulen zwischen Rerik und Bad Doberan gesichert

Bad Doberan

Die Schulstandorte in Rerik, Kühlungsborn, Neubukow, Kröpelin, Satow, Bad Doberan, Parkentin und Rethwisch sind vorerst gesichert. Die Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden Schulen des Landkreises Rostock bis ins Jahr 2026/2027 sieht keinen Bedarf, einen Schulstandort zu schließen. Das geht aus einem ersten Entwurf hervor. Die Stadt Kröpelin strebt sogar die Einrichtung einer Orientierungsstufe an. Eine finale Entscheidung dazu wird es jetzt aber noch nicht geben.

Im Planungsgebiet 1 hat der Landkreis Rostock die Schulen im Bereich des Amtes Bad Doberan-Land, des Amtes Neubukow-Salzhaff, des Amtes Warnow-West, der Gemeinde Satow und der Städte Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungsborn und Neubukow betrachtet.

Parkentin strebt Orientierungsstufe an

So wird beispielsweise für die Grundschule Parkentin ein Anstieg der Schülerzahlen prognostiziert, da mit der Änderung der Schuleinzugsbereichssatzung der Bereich Sievershagen der Grundschule Parkentin zugeordnet wurde. So sollen die Schülerzahlen von 117 auf 151 im Jahr 2026/2027 steigen. „Seit dem Schuljahr 2021/2022 stehen nicht ausreichend allgemeine Unterrichtsräume zur Verfügung. Bereits jetzt wird der als Lehrküche angedachte Raum als weiterer Klassenraum genutzt. Ab dem Schuljahr 2022/2023 wird von einem Raumbedarf von acht Unterrichtsräumen ausgegangen, dieser wird durch die Umwandlung eines weiteren Raumes abgedeckt werden können“, heißt es in der Analyse.

Die Grundschule strebe die Aufnahme einer Orientierungsstufe an. Laut Landkreis Rostock werde die benötigte Schülerzahl von 36 Schülern ab Klassenstufe 5 aktuell aber nicht erreicht.

Kröpelin möchte Regionalschule

Anders sieht es für die Stadt Kröpelin aus. Hier geht der Landkreis Rostock davon aus, dass erstmals im Schuljahr 2026/2027 ausreichend Schüler für eine Eingangsklasse vorhanden sein könnten. „Dementsprechend wäre eine Überprüfung der weiteren organisatorischen Maßnahmen im Schuljahr 2024/2025 notwendig.“ Im weiteren Verlauf strebe die Stadt die Wiederaufnahme des Regionalschulbereichs am Standort an. Die Realschule war 2007 geschlossen worden.

Das wiederum hätte Auswirkungen auf den Schulstandort Kühlungsborn mit dem Schulzentrum. Dennoch geht der Landkreis hier von steigenden Schülerzahlen aus. Von 343 Schülerinnen und Schülern in Klasse 5 bis 10 im Jahr 2021/2022 auf 380 im Jahr 2026/2027. „Ab Schuljahr 2027/2028 werden weitere Unterrichtsräume benötigt, um den Raumbedarf der Kooperativen Gesamtschule decken zu können. Derzeit sind alle allgemeinen Unterrichtsräume sowie Fachräume ohne spezifische Ausstattung in Benutzung.“

Schülerzahlen in Rerik bleiben auf niedrigem Niveau

In den vergangenen Jahren kämpfte die Grundschule Rerik um ihren Erhalt. Auch künftig blieben die Einschulungszahlen auf niedrigem Niveau, so der Landkreis. Vor allem im Prognosezeitraum ab 2027 würde die Mindestschülerzahl von 20 Schülern in der ersten Klasse nur knapp erreicht werden.

In der Analyse wurde das Fridericum-Francisceum Gymnasium Bad Doberan nicht berücksichtigt, da es sich in Trägerschaft des Landkreises Rostock befindet. Diese Schulen werden in der weiteren Erarbeitung des Schulentwicklungsplanes berücksichtigt und gesondert dargestellt, informiert der Landkreis.

Von Anja Levien