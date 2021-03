Bad Doberan

Was in der Schule auf den Teller kommt, das sollte auch aus der Region stammen. Dieser Wunsch ist in Mecklenburg noch nicht überall Wirklichkeit. Das will die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Mecklenburg-Vorpommern der Deutschen Gesellschaft für Ernährung jetzt ändern. Sie startet ein Projekt, in dem Akteure der Schulverpflegung so geschult und beraten werden, dass Schüler und Schülerinnen Mahlzeiten erhalten, die schmecken und gleichzeitig Klima und Umwelt schonen.

„Dabei ist uns besonders wichtig, dass regionale und ökologisch produzierte Lebensmittel zum Einsatz kommen“, sagt Projektleiter Arndt Müller. Mit dem Aufbau eines landesweiten Netzwerks wollen wir den Austausch von regionalen Lebensmittelproduzenten und den Akteuren der Schulverpflegung intensivieren und die Bedingungen für nachhaltige Schulverpflegung im Land deutlich verbessern.“ Das Projekt wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt.

Was ist die DGE? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Er veröffentlicht alle vier Jahre einen Ernährungsbericht, den er dem Bundes-Landwirtschaftsministerium vorlegt. In der DGE sitzen Ernährungswissenschaftler, Mediziner und Epidemologen von Universitäten und Forschungsinstituten aus ganz Deutschland. Sie finanziert sich zu rund einem Viertel durch Veranstaltungen, den Verkauf von Informationsmaterial, Honoraren für Beratungen und Mitgliedsbeiträgen. Zu etwa drei Vierteln wird die DGE mit öffentlichen Mitteln von Bund und Ländern gefördert.

Eines der Unternehmen, die mit der DGE zusammenarbeiten, ist Sodexo. Es versorgt unter anderem die Grundschulen in Bad Doberan und mehrere Schulen in Rostock. „In Bad Doberan ist eine der drei Menülinien von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zertifiziert“, erklärt Alexander Weiss, Senior Manager Public Relations. Die DGE bewerte unter anderem Kriterien, wie Lebensmittelauswahl, Menüzyklus, Saisonalität, Zubereitung, Warmhaltezeiten sowie die altersgerechte Ausgestaltung der Speisepläne. Zudem gebe es ein regionales Gericht mit Fleisch und eine vegetarische Speise, die die Kinder wählen können. Nach Angaben von Alexander Weiss will Sodexo das Angebot an pflanzenbasierten Mahlzeiten noch ausbauen. „Dabei ist es eine zentrale Aufgabe, Träger, Eltern und Schüler auf diesen Weg mitzunehmen und für mehr pflanzliches Essen zu werben.“

Brot, Obst und Wurst aus der Region

Sodexo hat fünf regionale Standorte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Region um Bad Doberan wird aus einer Küche in Rostock versorgt. Dort würden auf Bestellung Menülinien in Bioqualität zubereitet. „Frische Lebensmittel und Saisonalität sind Teil unserer Philosophie. Der Einkauf von Obst, Gemüse, Fleisch und anderem erfolgt stark über regionale Zulieferer“, sagt Alexander Weiss. So würde Sodexo etwa direkt von den Mecklenburger Backstuben beliefert und beziehe Mönchguter Obst- und Gemüse. „Auch die größeren Lieferanten im Land beziehen ihre Waren wiederum bei regionalen Betrieben. Alle unsere Zulieferer, unabhängig von ihrer Größe, werden auditiert, um sicherzustellen, dass ein einheitlicher Qualitätsstandard eingehalten wird. Kurze Lieferketten sind auch ein Element unserer Nachhaltigkeitsstrategie.“

Auch das Cateringunternehmen Dussmann hat das Regionale im Blick. Allerdings: „Ich finde den Begriff ‚Regional‘ nur bezogen auf Mecklenburg-Vorpommern schwierig“, sagt Bereichsleiter Andreas Schwarz. „Sie finden keinen Lieferanten, der sagt, sein Obst und Gemüse ist nur aus MV. Mit regionalen Produzenten sieht das anders aus.“ Er fände es deshalb sinnvoll, ihn auf ganz Norddeutschland auszuweiten. „Dann hätte man auch Äpfel aus dem Alten Land und Fleisch aus Niedersachsen dabei.“

Es habe verschiedene Initiativen vom Landwirtschaftsministerium gegeben, die die regionalen Erzeuger fördern wollten. „Aktuell arbeiten wir mit Grossisten zusammen, gern möchten auch wir regionale Erzeuger in unser Lieferantenportfolio mitaufnehmen“, sagt er. „Hierfür prüfen wir zu gegebener Zeit, ob die Hygienemaßnahmen und die Liefermöglichkeiten unseren internen Vorgaben entsprechen“, sagt Bereichsleiter Andreas Schwarz.

Einkauf beim Großhändler statt beim Erzeuger

Dussmann beliefert 10 bis 15 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern mit Essen. „Wir haben verschiedene Lieferanten“, Andreas Schwarz. „Unsere Waren beziehen wir aktuell nicht direkt vom Erzeuger, sondern über die Grossisten. Wir achten aber darauf, dass beispielsweise die Kartoffeln aus einem Schälbetrieb aus Mecklenburg-Vorpommern kommen und Obst und Gemüse von Lieferanten aus Mecklenburg“, sagt er. Auch mit den Rostocker Fleisch- und Wurstwaren arbeite man zusammen. Bio-Lebensmittel beziehe Dussmann Service von einem großen Biolieferanten in Laage, Bio frisch Nordost. „Die stehen mit ihren Ständen zum Beispiel beim Wochenmarkt auf dem Doberaner Platz in Rostock.“

In Sachen Nachhaltigkeit macht Dussmann seinen Kunden ein weiteres Angebot: „Unser Unternehmen stellt uns eine Plattform zur Verfügung, welche es uns ermöglicht, den CO2-Abdruck unserer Gerichte darzustellen. Dies kann man sehr einfach auf unserer Plattform hinterlegen – somit werden wir dem allgemeinen Kundenanspruch gern gerecht.“ In Hamburg werde das bereits gut angenommen.

Von Cora Meyer