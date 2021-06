Parkentin

Die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin hat 99705 Euro an Fördermitteln in Zusammenhang mit der Ganztagsförderung an Schulen bewilligt bekommen. Das teilt Bürgermeister Tobias Priem mit.

Von diesem Geld sollen Spielgeräte, ein Häuschen zur Lagerung von Spielmaterial, ein Regenunterstand und ein Sonnensegel für den Schulhof der Grundschule in Parkentin angeschafft werden. Zudem wird ein um das von der Gemeinde gepachtete Grundstück gezogen, mit dem der Schulhof erweitert wird.

Insgesamt rechnet der Bürgermeister mit Kosten von 150 000 Euro. Der Zaun soll in den Ferien gestellt werden. So haben es die Gemeindevertreter beschlossen. Über die weitere Gestaltung des Schulhofes und das Spielgerät soll zeitnah beraten werden.

Von Anja Levien