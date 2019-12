In Satow werden ein Haus mit Klassenräumen und Verwaltung sowie ein Heizhaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. In diesem entstehen unter anderem zwölf Klassenräume und eine Cafeteria. Auch das Außengelände wird umgestaltet.

So soll der Neubau eines Hauses der Schule am See in Satow aussehen. Quelle: aib Bauplanung Nord GmbH Rostock