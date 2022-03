Neubukow

Noch hängen die Kabel von der Decke, fehlt der Estrich auf dem Fußboden, sind die Fenster mit Folie verklebt. Doch mit jedem Tag, der vergeht, nehmen die neue Grundschule und der Hort in Neubukow mehr Gestalt an. Diese entstehen als Ersatzneubauten direkt neben der Regionalen Schule Heinrich Schliemann am Panzower Weg. In den Herbstferien sollen die Grundschule „Am Hellbach“ und der Hort „Hellbachpiraten“ in ihre neuen Räume ziehen.

Von außen ist der Neubau noch unvollständig. „Es gibt Lieferschwierigkeiten bei den Trespa-Platten“, erläutert Neubukows Bauamtsleiterin Anke Schmuck-Suchland bei einem Rundgang über die Baustelle. Die Fassadenplatten sind farblich gestaltet und werden noch an die Außenfassade angebracht. Die seien graffitiresistent und relativ stoßunempfindlich. Im März sei Liefertermin.

Hingucker beim Hort ist von außen bisher die Holzfassade aus sibirischer Lerche. „Die ist auch stoßunempfindlich.“ Das sei gut, auch wenn die Kinder mit den Rollern auf dem Gelände rumfahren. An den noch freien Bereichen kommen ebenfalls die farblichen Fassadenplatten.

Der Schulneubau für die Grundschule mit Hort in Neubukow soll bis zu den Herbstferien 2022 fertig sein. Quelle: Anja Levien

Im Außenbereich des Hortes wird eine Rollerbahn gebaut, zudem sind ein Klettergerüst, eine Schaukel und eine Sandkiste vorgesehen.

Eine graue Wand zieht sich zum Teil um den Neubau. „Das sind Stützwände, die den Höhenunterschied überbrücken“, erklärt die Bauamtsleiterin. Einige Bereiche sind abgewinkelt. Hier sollen noch Geländer eingebaut werden, damit wichtige Bereiche wie die Bushaltestelle im Blick bleiben.

Grau soll die Wand nicht unbedingt bleiben. Anke Schmuck-Suchland könnte sich gut vorstellen, dass jede Klasse ein Element gestalten könnte. So könnten auch Schmierereien an den Wänden umgangen werden.

Eingangsbereich mit Lichthof

Im Gebäude bekommt man schon eine Vorstellung, wie alles einmal aussehen wird. Innenputz, Rohinstallation Heizung, Sanitär und Elektronik sind fertig. „Jetzt sind sie dabei, die Dämmplatten für den Estrich auszulegen“, so Schmuck-Suchland.

Der Eingangsbereich ist offen gestaltet. Der Blick geht über beide Etagen. Im Dach ist ein großes Fenster eingebaut. Quelle: Anja Levien

Durch die Eingangstür gelangt man in den Windfang. Von dem geht es nach rechts in die Bibliothek. „Die soll für die Schule sein, aber auch unsere Stadtbibliothek beinhalten.“ Vom Windfang geht es dann in den ersten großen Spielflur. Der Blick fällt auf die Treppen, die in die nächsten Stockwerke führen, die von hier sichtbar sind. Denn man kann bis zum Dach gucken, indem ein großes Fenster eingebaut ist, durch das das Licht flutet.

„Im Erdgeschoss sind die Verwaltungsräume für Schulleitung, Sekretariat, Lehrerzimmer sowie das Archiv und der Computerraum“, sagt Anke Schmuck-Suchland und zeigt auf die einzelnen Räume. In dem Spielflur gibt es eine Chillzone, einen Buswartebereich, Fahrstuhl und Toiletten.

Zur Galerie Der Schulneubau mit Hort in Neubukow Anfang März 2022.

Dörthe Große von Buttler Architekten ist die Architektin für den Schul- und Hortneubau. Ziel sei es gewesen, möglichst multifunktionale Räume zu schaffen. So sei der Eingangsbereich zeitgleich auch Wartebereich und Aufenthaltsbereich. Die Farben, die an der Außenfassade verwendet werden, werden sich auch in der Schule wiederfinden, beispielsweise an der Treppenabgrenzung oder in den Fliesen an den Wänden. Noch ist hier alles grau.

Alte Fassade sichtbar gemacht

Durch einen Gang geht es vom Eingangsbereich in die Aula mit Kletterwand. Hier ist auch der Übergang zur Regionalen Schule Heinrich Schliemann. Eine Innenwand bildet die Außenfassade der Schliemannschule. Unter dem Putz ist sogar die alte Fassade sichtbar geworden, die wieder aufgearbeitet und sichtbar bleiben soll. Laut Anke Schmuck-Suchland könnten etwa 180 Sitzplätze in der Aula zur Verfügung gestellt werden.

Die frühere Außenfassade der Schliemann-Schule kam unter dem Putz zum Vorschein. Quelle: Anja Levien

In der ersten und zweiten Etage des Neubaus entstehen jeweils sechs Klassenräume für jeweils 24 Schüler. Pro Klassenstufe gibt es einen Förderraum und einen Vorbereitungsraum. In den zwölf Klassenräumen wird auch eine Be- und Entlüftungsanlage installiert, die vom Land gefördert wird. „Damit können alle Klassenräume kontrolliert be- und entlüftet werden“, sagt Dörthe Große. Das Fenster müsse dann nicht mehr zwingend geöffnet werden.

In den beiden oberen Etagen wird es auch eine Ruhebox geben, in die sich die Kinder zurückziehen können. Jeder Schüler findet hier auch seinen Spint.

Hort nutzt Räume der Schule mit

Von der Grundschule kommt man direkt in den Hort. Er ist für 176 Kinder ausgerichtet. „Es ist eine Doppelnutzung. Für Hausaufgaben werden die Klassenräume mit genutzt. Für den Spieleffekt wird die Aula mit genutzt. Die ist als Sportraum für den Hort mitgedacht.“ Dort wird auch eine Kletterwand eingebaut. Im Hort werde es laut Dörthe Große Fachräume geben, beispielsweise einen zum Basteln und einen zum Lego spielen.

4,9 Millionen Euro kostet der Schulneubau, dessen Rohbau im Oktober 2020 begonnen hat. Nimmt man den Hort, die Außenanlagen und den noch zu bauenden Jugendclub auf dem Campus dazu, liegen die Kosten bei 8,7 Millionen Euro. Im Sommer soll mit dem Bau des Jugendclubs begonnen werden, so Schmuck-Suchland. Danach würden die Sportanlagen errichtet.

Der neue Campus soll viele Synergien hervorbringen. „Wir haben die Lehrküche in der Regionalschule neu gemacht, da gibt es Konferenzräume und Werkräume. Wir erhoffen uns, dass die Schulen zusammenwachsen.“

Von Anja Levien