Bad Doberan

„Wir wurden noch nicht gefragt“, „Stoppt den Blödsinn, wir bleiben hier“, „Unsere Berufsschule muss bleiben“ steht auf Transparenten, die an Hauswänden der beruflichen Schule in Bad Doberan hängen.

Davor haben sich die Berufsschüler versammelt und halten Plakate hoch: „Wir wollen unsere Berufsschule behalten“, „Wer kann das von uns verlangen? 6 Stunden Fahrzeit/Tag für 7 Stunden Unterricht.“ Die Auszubildenden kämpfen für ihren Standort, der nach Plänen des Landkreises Rostock geschlossen werden soll. Dabei bekommen Sie jetzt Unterstützung vom Bürgermeister und den Stadtvertretern aus Bad Doberan.

Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) ist am Montagvormittag vor die Berufsschule gekommen, um mit den Schülern zu reden. „Ich finde das eine absolute Zumutung für die Schüler“, sagt der Rathauschef in Bezug auf die Fahrzeit, die die Schüler auf sich nehmen sollen. Die Lehrlinge müssten ab dem Schuljahr 2022/23 nach Rostock oder Güstrow fahren – wenn der Kreistag zustimmt. „Wir brauchen Fachkräfte in der Gastronomie und im Handel.“ Die künftigen Auszubildenden würden sich überlegen, ob sie die längeren Fahrzeiten auf sich nehmen.

IHK lehnt Schulschließung in Bad Doberan ab

Darauf war auch die Industrie- und Handelskammer im Bildungsausschuss des Kreistages eingegangen und hatte sich von den Plänen distanziert. Beate Heintz, Geschäftsführerin des Bereiches für Aus- und Weiterbildung der IHK zu Rostock: „Die Fachkräfte-Engpässe nehmen jetzt, nach der Corona-Pandemie, wieder extrem stark zu. Und zwar insbesondere in Gastronomie und Handel.“

Die Schließung wäre ein Standortnachteil für die Tourismusorte, findet Jochen Arenz. „Wir wollen Fachkräfte binden und brauchen erreichbare Schulen, eine ortsnahe Ausbildung.“

Mit Plakaten und Transparenten haben die Schüler der Berufsschule in Bad Doberan ihre Meinung zur geplanten Schließung verdeutlicht. Quelle: Anja Levien

Sorge bereite ihn zudem, was die Schulschließung für die Schüler ohne Schulabschluss bedeuten würde. „In Doberan werden Jugendliche ohne Schulabschluss zu einem Schul- und Ausbildungsabschluss geführt. Es hat Gründe, warum die Jugendlichen ohne Abschluss sind! Und nun sollen diese Jugendlichen täglich vier Stunden nach Güstrow pendeln? Das können die Jugendlichen doch gar nicht schaffen“, ist der Bürgermeister der Meinung. „Das hat auch was mit sozialer Verantwortung zu tun.“

Campuslösung für Qualitätsverbesserung

Nach Plänen des Landkreises Rostock sollen die Auszubildenden im Handel künftig in Güstrow unterrichtet werden. Hier soll ein Interimsbau entstehen. Unverständlich für den Bürgermeister. „Wir haben hier intakte Strukturen.“

Das sehen auch die Stadtvertreter so. Auf ihrer Sitzung am Montagabend beschlossen sie auf Anregung von Torsten Schellin (Für Doberan) spontan ein Statement abzugeben, dem einstimmig zugestimmt wurde: „Die Stadtvertreterversammlung bekennt sich zum Erhalt des Schulstandortes der Berufsschule in Bad Doberan und lehnen eine Schließung oder Auflösung mit Nachdruck ab.“

Auch sie führten als Gründe unter anderem die nicht vorhandene Struktur in Güstrow, unzumutbare Wege und die Benachteiligung sozialschwacher Schüler.

Bei der Campuslösung für das Regionale Berufliche Bildungszentrum (RBB) gehe es laut Landkreissprecher Michael Fengler nicht um Kosteneinsparungen, „sondern um Qualitätsverbesserung für die Bildungseinrichtungen des Landkreises Rostock“, informiert er Ende September. Grund für die Standortschließung seien die Schülerzahlen.

Sie „weisen im Vergleich der Schuljahre 2015/2016 und 2020/2021 eine Konstante aus. Jedoch lagen die Schülerzahlen in den Jahren dazwischen immer darunter. In den Folgejahren wird in diesen Berufsgruppen, die am Standort Bad Doberan unterrichtet werden, von wenig Veränderung ausgegangen. Die Steigerung verzeichnet sich am Standort Güstrow.“

Auch Dittmar Brandt (SPD), Vorsitzender des Bildungsausschusses, sieht Vorteile in der Standortschließung. Es gehe nicht darum, dass die Schule keine gute Ausstattung habe, sondern „die Schülerzahlen sind grenzwertig“.

Für Betriebe könne es von Vorteil sein, wenn durch eine Konzentration der Ausbildung in der Gastronomie auf Rostock mehrzügige Klassenstufen entständen. So könnten Lehrlinge im selben Ausbildungsjahr versetzt zur Schule gehen. Heißt, ein Azubi geht zur Schule, der andere bleibt im Betrieb. Zudem sei die Vertretung leichter zu regeln.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Schüler sagen, sie möchten in Bad Doberan bleiben, ist verständlich“, so Brandt. Aber sie würden 13 Wochen im Jahr zur Schule fahren und nicht täglich. „Im Turnus sind 50 bis 80 Schüler in der Schule“, macht Brandt deutlich. 439 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule laut Landkreis Rostock derzeit.

Am Donnerstag tagt der Bildungsausschuss zum Thema in Bad Doberan. Zuvor können sich die Ausschussmitglieder die Berufliche Schule anschauen. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Großen Saal, August-Bebel-Straße 3.

Von Anja Levien