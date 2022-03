Schulschwimmen in Warnemünde: Darum ist es weiterhin nicht möglich

Rostock

Kim Zeidler verbringt viel Zeit mit ihren Kindern am Meer. „Wir sind ständig am Strand“, sagt die Warnemünderin. Daher ist es der Mutter eines sechsjährigen Sohnes und einer neunjährigen Tochter wichtig, dass ihre Kinder früh schwimmen lernen. „Gerade hier bei uns an der Küste ist das essenziell. Ich finde gut, dass es schon in der Vorschule Schwimmunterricht gibt.“

Doch der Aufwand ist groß: Die Schulkinder der Warnemünder Heinrich-Heine-Grundschule sowie jene aus den Stadtteilen Lichtenhagen, Groß Klein und Schmarl müssen einen weiten Weg auf sich nehmen, um schwimmen zu lernen – als einzige Möglichkeit steht ihnen derzeit die Neptun-Schwimmhalle in der Stadt zur Verfügung. „Das ist natürlich immer mit viel Aufwand verbunden“, weiß Zeidler. So falle der Vorschulkurs ihres Sohnes derzeit aus, weil nicht genug Personal zur Verfügung steht, um neben dem eigentlichen Unterricht auch noch die Fahrten zu begleiten. „Ich würde mir wünschen, wenn es auch in Warnemünde direkt eine Möglichkeit gibt.“

Dabei gibt es auch im Ostseebad ein öffentlich zugängliches Schwimmbad: Bis 2014 fand im „Seebad“, dem Schwimmbad des aja Resort, Schul-Schwimmunterricht statt. „Durch unser 25-Meter-Becken sind wir als eine von wenigen Sportstätten in Rostock in der Lage, Unterricht anzubieten“, so Hotelmanager Ludwig Deutsch. Im Jahr 2014 sei der Schulunterricht eingestellt worden – es hat seitens der Schulbehörde Bedenken wegen der Arbeitssicherheit der Schwimmlehrer gegeben.

Beckenrand zu schmal, Whirlpool nicht gesichert

Stefan Geers vom Schulverwaltungsamt erklärt die Probleme: So müssen die Schwimmlehrer, um optimal auf die Kinder aufpassen zu können und schnell eingreifen zu können, auf dem Beckenrand laufen. Dieser sei jedoch erhöht und mit einer Breite von 45 Zentimetern deutlich zu schmal, die Fliesen rutschig. „Der Beckenumlauf muss mindestens 1,25 Meter breit sein“, so Geers. Zudem fehle es an Absicherungen im Bereich der Whirlpools. Der Stadtmitarbeiter versteht die Wünsche der Warnemünder Eltern. „Die Argumente gegen das Schulschwimmen sind immer noch die gleichen. Es gibt kein ‚wohlwollend‘ oder ‚nicht wohlwollend‘ – entweder es entspricht der Norm oder nicht.“

Betreiber für Schulschwimmen

„Dem Schulschwimmen stehen wir von Anbeginn positiv gegenüber und sind nach wie vor gern bereit, dieses wieder bei uns durchführen zu lassen“, betont Ludwig Deutsch. „Unsere Möglichkeiten als Betreiber enden jedoch bei baulichen Veränderungen. Die Absenkung des Beckenkopfes käme meiner Einschätzung nach einem Beckenneubau gleich.“

Dass Schwimmunterricht im Seebad dennoch funktionieren kann, darauf verweist Franziska Raeuber, Mitglied des zuständigen Ortsbeirats. „Ich verstehe nicht, warum die Durchführung bei den Seepferdchenkursen des ‚aja‘ funktioniert, aber Schulschwimmen nicht geht. Das sind doch die gleichen Voraussetzungen.“ Ihr fehlen Impulse seitens der Stadtverwaltung, Lösungen zu finden. „Stattdessen müssen die Kinder zur Neptun-Schwimmhalle, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.“

Seit Jahren Thema

Zustimmung erhält sie vom stellvertretenden Ortsbeiratsvorsitzenden Stephan Porst. „Aus Arbeitsschutzgründen geht es nicht, aber wir nehmen in Kauf, dass die Kinder nicht richtig schwimmen lernen und in der Ostsee ertrinken. Da habe ich null Verständnis für“, sagt er.

Seit Jahren wird das Thema Schulschwimmen in Warnemünde thematisiert. Der Ortsbeirat ist froh, nun alle Parteien an einen Tisch gebracht zu haben. „Alle haben Gesprächsbereitschaft signalisiert und nun geht es darum, Lösungen zu finden“, so Gremiums-Mitglied Sven Klüsener.

Hotelmanager Deutsch stimmt zu. „Wir freuen uns, sollte hier seitens des Schulverwaltungsamtes ein neuer Anlauf genommen werden“, sagt er. Das würde auch Mutter Kim Zeidler freuen. „Ich fänd’ es schön, wenn die Kinder einfach nur über die Straße gehen müssen, um schwimmen zu lernen.“

Von Katharina Ahlers