Schulstandort: Als Kröpelin noch mehr als 1000 Schüler hatte

Die Abschlussfeier im „Raben“, der Schulchor zur Jugendweihefeier nach Berlin – Horst Hofmann kann sich noch gut daran erinnern als Kröpelin mehr hatte als nur eine Grundschule. 24 Jahre war er Direktor der Kröpeliner Schule. 2007 wurde die Regionale Schule geschlossen, da war Horst Hofmann schon im Ruhestand. Ob in Kröpelin jeweils wieder obere Klassenstufen beschult werden – diese Debatte ist derzeit im Gang. An den Anfang der Schule erinnert sich Hofmann.

Gemeinsam haben es damals die Kröpeliner und „die Zugereisten“ vollbracht. Dabei soll es nicht wenige Pessimisten gegeben haben, die Ende der 1950er Jahre den Aufbau der drei neuen Schulpavillons sowie des Hauptgebäudes mit Aula und Fachräumen gegenüber der Mühle skeptisch sahen: „Das wird doch sowieso nichts, da wollen wir mal gar nicht so viel an Arbeit und Kraft und Zeit investieren.“

„Aber am Ende haben dann ganz viele mit zugepackt, auch Sportler, weil hier zudem die erste Turnhalle gebaut wurde“, erinnert sich Horst Hofmann.

Der gebürtige Dresdner war 1958 gemeinsam mit seiner Frau Maria nach Abschluss ihres gemeinsamen Hallenser Lehrerstudiums für drei Jahre nach Kröpelin an die bereits im Juni 1949 mit dem Namen „Ernst Thälmann“ getaufte Schule delegiert worden.

In der Thälmann-Schule arbeiteten bis zu 75 Lehrer und Erzieher

Deren Hauptgebäude war da noch die heutige Kita „Kinder kunterbunt“ und der Musiklehrer und junge Familienvater Hofmann bekam in seiner Freizeit einen Aufbauspaten in die Hand gedrückt – für die dann neue Polytechnische-Oberschule mit bis zu 1140 Schülerinnen und Schülern, maximal 40 Klassen sowie zeitweise 75 Lehrern und Erziehern.

Das ganze Ensemble wurde später noch durch die lokale Wirtschaft mit einem polytechnischen Zentrum komplettiert, das Schule mit dem Arbeitsalltag in den Betrieben verknüpfte. Heute teilen sich Jugendklub und Kraftsportler den Komplex.

„Unseren Lebensweg prägten solche Ereignisse wie die Vertreibung von Marias Familie aus deren Haus in der Nähe von Trutnov (Trautenau): Innerhalb von zehn Minuten mussten sie ihr Grundstück verlassen und dann kam die Neunjährige – getrennt vom Vater – mit ihrer Mutter für elf Monate in ein Lager.“

Horst Hofmann erlebte als Achtjähriger Bombenhagel in Dresden

„Mein Leben als damals Achtjähriger hätte im Februar 1945, im Feuersturm von Dresden, in Bruchteilen von Sekunden zu Ende sein können, aber es ging gerade noch gut aus“, erzählt Horst Hofmann ergriffen weiter und das Paar betont in ähnlichen Sätzen: „Deshalb haben wir uns gefragt, was man tun kann, dass so etwas nie wieder passiert.“

Zur Antwort gehören sicher das jahrzehntelange Engagement der Hofmanns als Pädagogen, die zahlreichen „guten Verbindungen zu den Menschen in den Betrieben wie in der Elternschaft“ und vor allem die Gründung einer Familie mit drei Kindern und mittlerweile neun Enkeln und neun Urenkeln. Zur Diamantenen Hochzeit vor drei Jahren feierten alle zusammen im Gesellschaftshaus „Zum Raben“, wie viele Familienhöhepunkte.

1961 war das Hauptgebäude der Kröpeliner Schule am Mühlenberg übergeben worden.. Quelle: privat

„Uns grüßen auch junge Leute, deren Eltern oder Großeltern bei uns Schüler waren“, sagt der Mann, der gemeinsam mit seiner Frau – einer Musik- und Mathelehrerin – nicht nur den Schulchor leitete, sondern von 1966 bis 1990 auch der Schuldirektor der POS „Ernst Thälmann“ war.

„Einen guten Ruf zu haben, war natürlich kein Fehler für die Schule“, meint dazu Horst Hofmann heute. An der Kröpeliner Bildungseinrichtung absolvierten zahlreiche Lehrerstudenten der Uni Rostock und der Pädagogischen Hochschule Güstrow vor ihren Abschlussprüfungen einjährige Praktika, der Schulchor trat gelegentlich in Berlin zu Jugendweihefeiern auf – selbst im Kultkino Kosmos an der Karl-Marx-Allee gemeinsam mit dem Ernst-Busch-Chor. Es gab ein Schulorchester und der Abschlussball wurde in der eigenen Tanzstunde – überwiegend von Profis organisiert – vorbereitet.

Gesellschaftliches Ereignis

Dieser Abend im Raben war quasi ein gesellschaftliches Ereignis für die ganze Stadt. Einen ausgefüllten Patenschaftsvertrag hatte es außerdem mit den Kampfschwimmern in Kühlungsborn gegeben: „Auch das gehörte damals dazu.“ Wie auch gravierende Probleme mit der Bausubstanz des Schulkomplexes. „Es gab unendlich viele Schäden, die Heizungen waren nicht in Ordnung, in der Turnhalle tropfte das Schwitzwasser aufs Parkett. Wir hatten ja auch beim Aufbau mehr als ein Viertel der Kosten in Eigenleistungen zu erbringen und eine Betonrinne zum Wasserableiten hinter dem Komplex war gestrichen worden. Damit waren die Wände im Hauptgebäude oft nass.“

All diese „elenden Bau-Mängel“, die die Schule nach den Worten von Horst Hofmann „von Anfang an und überall hatte“, seien unter der Regie von Bürgermeister Karl-Heinz Schwarck (SPD) beseitigt worden und die 1949 errichtete „Koppelschule“ erweitert und modernisiert worden: „Da ist insgesamt eine wunderbare Schule draus geworden und es ist ein einziger Jammer zu sehen, wie wenig das genutzt wird. Das tut weh.“

Eltern bestätigten dem Kollegium guten Unterricht

Er habe schon gelitten, als nach der Wende „die beispielhafte Polytechnik“ geschlossen wurde, für deren Lehrmethoden sich einst sogar ausländische Delegationen interessierten, erzählt Horst Hofmann. Auch die Großzügigkeit, mit der Eltern ihre Kinder gleich nach der Wende nach Bad Doberan und Kühlungsborn schicken konnten, habe zum Abbau der Schule beigetragen: „Auch wir hätten das wahrscheinlich nicht aufhalten können, obwohl wir ebenfalls viele Lehrer hatten, die in den meisten Fächern guten Unterricht erteilt hatten, bei dem die Schüler etwas lernen konnten, wie manche Eltern uns bestätigten – auch nach der Wende.“

Er wisse zwar nicht, was man in Kröpelin jetzt anders machen solle, aber wenn er die mühseligen Versuche sehe, in Kühlungsborn die Schule am Karpfenteich zur Naturschule werden zu lassen oder wie in Rerik die Privatschule auf kleinste Klassen setzt, müsse er sagen: „Das kann nicht die Lösung sein.“

