Unter dem Schwerpunkt „Schulwegsicherung und Geschwindigkeit“ startet die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ab Montag Verkehrskontrollen. Zeitgleich weist sie darauf hin, wie wichtig ein sicherer Schulweg ist.

2106 Erstklässler gehen ab Montag im Landkreis Rostock in die Schulen. „Wir möchten alle Verkehrsteilnehmer und Fahrzeugführer darum bitten, gemeinsam Vorbilder zu sein“, teilt Polizeisprecherin Kristin Hartfil mit. Kinder verhielten sich im Straßenverkehr nicht immer richtig. „Seien Sie daher aufmerksam, rücksichtsvoll, geduldig und bremsbereit.“

Die Polizei bittet Eltern, nahegelegene Parkmöglichkeiten zu nutzen, um ein Parkchaos vor den Schulen zu verhindern, und appelliert zudem, wenn möglich, auf das „Eltern-Taxi“ zu verzichten. „Die Kinder lernen dadurch, selbstständig zu werden.“

Schulweg üben, rechtzeitig losgehen

Eltern sollten einige Male den Schulweg gemeinsam mit dem Kind üben und auf mögliche Gefahren hinweisen. „Erklären Sie, warum das unbedingte Stehenbleiben an der Bordsteinkante und das bewusste Links-rechts-Sehen an der Straße wichtig sind.“ Der kürzeste Schulweg sei nicht immer der sicherste.

Weiterer Tipp der Polizei: „Schicken Sie Ihr Kind rechtzeitig los, um Unachtsamkeit und Hektik auf dem Schulweg zu vermeiden.“ Bei schlechtem Wetter und Dunkelheit erhöhe sich die Sichtbarkeit der Kinder, wenn sie helle, reflektierende Kleidung tragen und auch der Ranzen Reflexstreifen hat. Lesen Sie auch: Das müssen Eltern zum Schulstart in MV wissen

Banner weisen auf Schulstart hin

„Die Präventionsberater der Polizeiinspektion Güstrow haben zusammen mit der Verkehrswacht Güstrow und Umgebung vielerorts die gelben Banner mit den großen Buchstaben ‚Brems dich! Schule hat begonnen‘ angebracht“, informiert Kristin Hartfil.

Die Beamten der Polizeiinspektion Güstrow, zu der auch das Revier in Bad Doberan zählt, werden in den nächsten Wochen im Bereich der Schulen präsent sein und Kontrollen durchführen, kündigt Hartfil an.

