Satow

„Klasse“, fragt Bärbel Bräse die ankommenden Schüler an der Schule am See in Satow am Montagmorgen. Zusammen mit Schulleiterin Heike Walter delegiert die stellvertretende Schulleiterin die Schüler zu den Gebäuden, in die sie müssen.

Runa (9) und Schwestern Jonna (5) sind gerade mit Mutter Esther Dirks vor der Schule angekommen. „Ich freue mich, dass ich wieder in die Schule gehen kann und die ganze Klasse wiedersehe“, sagt Runa. Vor den Ferien sei sie zwar auch schon für einen Tag in der Woche in die Schule gegangen, aber da seien nicht alle Klassenkameraden da gewesen. „Da habe ich nur einige gesehen. Es ist auch toll, dass ich die Lehrer wiedersehe und die Abstandsregeln aufgehoben sind.“ So könne sie ihre Freunde endlich wieder umarmen.

Anzeige

Für Jonna ist es der erste Schultag in ihrem Leben. Daher ist Esther Dirks den Schulweg noch mitgekommen. „Ich habe keine Bedenken wegen Corona. Wir wurden auf der Einschulung gut informiert. Ich weiß, dass sie Grundschüler von Regionalschülern trennen“, so Esther Dirks.

Weitere OZ+ Artikel

Schüler in Satow in feste Gruppen eingeteilt

Wegen der Corona-Hygienebestimmungen sind die 520 Schüler an der Schule am See in feste Gruppen eingeteilt. Die siebten und achten Klassen lernen beispielsweise in der Cafeteria, die neunten und zehnten im Fachtraktgebäude die zweiten Klassen sind in einem Interimsgebäude am Kindergarten untergebracht.

Durch den Neubau eines Schulgebäudes und der Corona-Regelungen wurde der Schulbetrieb umorganisiert. Für Eltern und Busfahrer ist neu, dass sie nicht mehr bis vor die Schule fahren können. Die Seestraße ist wegen der Bauarbeiten an der Schule gesperrt. Klaus-Dieter Steinke ist Kontaktbeamter für Satow und Kröpelin und kontrolliert an diesem Morgen. „Hauptziel ist es, dass Durchfahrtsverbot durchzusetzen.“ Der Großteil der Eltern sei einsichtig. Sie stellten ihr Auto ab – manche auch im Parkverbot – und begleiten die Kinder bis vors Schulgebäude.

Klaus-Dieter Steinke ist Kontaktbeamter für Satow und Kröpelin und kontrolliert diese Woche verstärkt die Schulwege. Quelle: Anja Levien

Die Schulbusse halten in der Kröpeliner Straße. „Sonst haben wir 200 bis 250 Fahrzeuge gehabt“, erläutert Bauhofsleiter Marco Schultz die Situation der vergangenen Jahre zum Schulstart. „Jetzt ist es entspannter.“ Denn die Busse fahren im Durchgangsverkehr direkt ab. Für die zweiten Klassen ist ein Bushalt am vorübergehenden Standort vorgesehen, informiert Bürgermeister Matthias Drese. Eine Lehrerin würde zudem um fünf vor halb acht in den Bus an der Kröpeliner Straße zusteigen und Zweitklässler mitnehmen.

80 Jungen und Mädchen eingeschult

Seinen ersten Schultag erlebt Louie, der mit Mutter Susan Küster den Schulweg zusammen geht. „Zum Ende der Woche kann er dann schon alleine gehen“, sagt sie und weist den Sechsjährigen auf die Gefahrenstelle hin als sie an die Seestraße kommen und diese queren müssen, um auf den Fußweg zu gelangen. Wegen Corona mache sie sich keine Sorgen. „Wir sind da entspannt. Wir gucken, was kommt.“

Susan Küster bringt Sohn Louie zur Schule am See in Satow. Für den Sechsjährigen ist es der erste Schultag. Quelle: Anja Levien

Mit 79 anderen Jungen und Mädchen ist Louie am Sonnabend eingeschult worden. „Wir haben Luftballons fliegen lassen“, erzählt er. Am meisten freut sich der Satower Junge auf den Schulhof. „Da kann ich Sport machen und aufs Klettergerüst“, erzählt er.

„Für die Kinder ist es schön, dass die Schule wieder losgeht“, sagt Nicole Baars, die ihren beiden Kindern hinterherschaut, die von Bärbel Bräse auf den Grundschulhof geschickt wurden.

Von Anja Levien