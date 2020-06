Schulstart nach den Ferien: Das sagen Bad Doberaner und Kühlungsborner

Kühlungsborn

Die Nachricht, dass die Schule nach den Sommerferien für alle in Mecklenburg-Vorpommern wieder losgehen soll, hat Eltern, Schüler und Lehrer rund um Bad Doberan erfreut. Bleibt das Infektionsgeschehen in MV weiter auf niedrigem Niveau, werde dann auch der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen Schülern aufgehoben, hatte Bildungsministerin Bettina Martin am Mittwoch mitgeteilt.

„Es ist besser, als wenn die Schüler weiterhin zu Hause bleiben müssten. Der verpasste Stoff muss ja auch nachgeholt werden“, sagt Anne Marie Injighulyan. Sie macht gerade das Abitur am Schulzentrum in Kühlungsborn. Deshalb darf sie schon etwas länger wieder in die Schule gehen, weiß aber aus eigener Erfahrung: „Es ist ein bisschen schwierig, von zu Hause aus alles zu machen. Man versteht mehr, wenn man von den Lehrern etwas erklärt bekommt und mit ihnen darüber spricht.“ Zudem halte sich die Schule ja an alle Hygieneverordnungen.

Schüler müssen Lehrstoff nachholen

„Es ist wünschenswert, wieder zum Normalzustand zurückzukommen“, sagt auch Ute Schmidt, Schulleiterin am Schulzentrum Kühlungsborn. Denn alle Schüler hätten ein Recht auf Bildung, die Bedingungen zu Hause seien aber nicht für alle gleich. Zudem benötigten Kinder feste Strukturen. Dazu gehöre auch, dass die Glocke den Beginn und das Ende der Stunde ankündige. „Und Kinder brauchen Kontakt zu Gleichaltrigen.“

Derzeit können in Kühlungsborn bereits alle Schüler wieder zum Unterricht kommen –allerdings jede Klasse nur einmal in der Woche. Nur so können momentan die Hygienevorschriften eingehalten werden. „Das läuft gut, alle freuen sich, wieder hier sein zu dürfen“, sagt die Pädagogin. „Wir bemühen uns, den verpassten Stoff auf- und nachzuarbeiten.“ Das könne jedoch nur schrittweise passieren.

Nicht alle Eltern sind kompetente Lehrer

Viel aufzuholen haben auch die Kinder von Mandy Bienas aus Bad Doberan. „Ich würde die Kinder so früh wie möglich wieder in die Schule gehen lassen“, sagt die Elternvertreterin. Ihr Sohn besucht die dritte Klasse an der Christlichen Münsterschule, ihre Tochter ist in der siebten Klasse am Friderico-Francisceum. „Den Stoff holen sie ja nicht mehr auf und sie kriegen ja auch neuen“, sagt die Mutter.

Es sei für die Kinder – auch mit Hilfe der Eltern – nicht möglich, sich die Inhalte selbst anzueignen. „Dafür brauchen sie kompetente Lehrer, bei denen sie Fragen stellen können.“ Nicht alle Eltern seien in der Lage, sich zu Hause mit den Kindern hinzusetzen und sie zu beschulen. Einige seien nach einem Arbeitstag zu erschöpft, bei anderen fehlten aber auch schlicht die Kenntnisse. „Meine Tochter lernt jetzt Französisch“, sagt Mandy Bienas. „Das kann ich gar nicht. Wir hatten Russisch in der Schule.“ Zudem sei es ja bei den meisten viele Jahre her, dass sie den Stoff in der Schule gelernt haben.

Mandy Bienas fühlte sich in der Zeit des Homeschoolings von beiden Schulen gut informiert. „Bei meinem Sohn haben sie mit einigen Sachen neu angefangen und er musste Vorträge erarbeiten. Aber das war ok.“ Die Eltern hätten von Anfang an Informationen und Aufgaben bekommen. Am Friderico-Francisceum sei das zunächst etwas zögerlich angelaufen. Inzwischen kämen die Aufgaben regelmäßig und die Lehrer wären auch für Fragen erreichbar.

„Jeden Sonntag kommen die Aufgaben für die kommende Woche und die Auflösungen der vergangenen Woche per Mail.“ Eine Kontrolle fände ihren Angaben zufolge allerdings nicht immer statt. An der Christlichen Münsterschule müssten die Kinder hingegen die Ergebnisse abgeben, die sie sich zu Hause erarbeiten.

Details stehen noch nicht fest

Doch Mandy Bienas geht es nicht nur um den Lehrstoff. „Wichtig ist ja auch, dass sie ihre Freunde wiedersehen. Die ganze Sozialkompetenz bleibt ja auf der Strecke.“ Auch sie ist davon überzeugt, dass Kinder feste Aufgaben brauchen. „Sie brauchen einen geregelten Alltag, einen Platz, wo sie jeden Tag hingehen können.“

Wie Bildungsministerin Bettina Martin am Mittwoch mitteilte, sollen auf Basis eines neuen Gesundheitskonzeptes Schüler in festen Klassenverbänden in denselben Räumen von denselben Lehrern unterrichtet werden. Geplant sei auch, den Unterricht auf den Tag zu strecken, sodass nicht alle Schüler gleichzeitig in der Schule sind.

„Über allem steht die Gesundheit“

Die Bildungsministerin kündigte auch Corona-Tests auf Modellbasis in Schulen an. Details teilte sie dazu nicht mit. Das kann auch Ute Schmidt noch nicht. „Was am 3. August passieren wird und wie es passieren wird, weiß noch keiner.“ Bis dahin sei ja aber noch etwas Zeit.

Ihrer Ansicht nach müsse man bei allen Maßnahmen immer das Infektionsgeschehen im Blick behalten. „Über allem steht die Gesundheit.“

Von Cora Meyer