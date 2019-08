Rethwisch

Aufgrund von Deckenerneuerungen bleibt die Schulstraße in Rethwisch zwischen Kreuzung Doberaner Straße und dem Grundstück der Joost’s Ostsee-Express Busreisen GmbH voraussichtlich noch bis Freitag voll gesperrt. „In zwei Abschnitten muss zunächst die alte Schicht abgefräst werden“, erklärt Bürgermeister Horst Hagemeister. „Im Anschluss wird der neue Asphalt aufgebracht.“

Neben diesen Arbeiten werden unter anderem die Bordsteine erhöht, Gullys angepasst und das Straßengefälle ausgeglichen. „Damit soll vor allem erreicht werden, dass bei starken Regenfällen nicht immer gleich das Wasser auf die Grundstücke läuft“, erklärt Hagemeister. „Davon waren einige Anwohner betroffen – und auch vor den Eingängen zum Friedhof haben riesige Pfützen für Einschränkungen gesorgt.“

Grundstücke bleiben erreichbar

Anlieger können auch während der Vollsperrung ihre Gehöfte mit dem Auto erreichen, betont Hagemeister: „Es ist möglich, links oder rechts an den Baustelle-Fahrzeugen vorbeizufahren – aber natürlich nur da, wo nicht gerade gefräst oder asphaltiert wird.“

Auch in der kommenden Woche gehen die Arbeiten auf der Schulstraße weiter – etwa mit Markierungen sowie finalen Anpassungen. Dann ist die Straße jedoch immerhin halbseitig und per Ampelschaltung befahrbar. Spätestens am 16. August soll die Baumaßnahme komplett abgeschlossen sein.

Lennart Plottke