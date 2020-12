Rethwisch

Kletterstangen und Tischtennisplatten prägen den neuen Schulhof der Conventer Schule in Rethwisch. Dazu ein Basketballkorb und eine Sandkiste. Den Großteil der Spielgeräte hat der Schulverein angeschafft. Für die rund 450 Schülerinnen und Schüler soll der Schulhof noch vielfältiger gestaltet werden, damit Motorik und Miteinander gefördert werden.

Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr sieben Schulvereine in Bad Doberan, Satow, Kühlungsborn, Neubukow und Rethwisch. Die Vereine engagieren sich für Schülerinnen und Schüler, fordern und fördern sie und ermöglichen es, dass jeder Schüler – unabhängig vom finanziellen Einkommen seiner Eltern – an Projekten und Fahrten teilhaben kann.

Schüler sammeln Spenden bei Sponsorenlauf

„Mit dem Verein haben wir die Möglichkeit, vieles zusätzlich zu gestalten“, sagt Rethwischs Schulvereinsvorsitzende Martina Kossack. „Wir unterstützen Klassen bei Fahrten und Projekten und wir dürfen Spenden entgegennehmen.“ Das Hauptziel des Vereins: den Schulhof schöner gestalten. Hier verbringen die Kinder viel Zeit in den Pausen, toben sich aus, können laufen, klettern, spielen. Als erstes Projekt finanzierte der Verein 2005 ein Klettergerüst, welches auf dem älteren Teil des Schulhofes steht.

„Wir hatten keine Fördergelder“, erinnert sich Vereinsmitglied Jana Geißler. Weder im Haushalt des Amtes noch im Etat der Schule sei Geld für ein Klettergerüst gewesen. „Dann haben wir einen Sponsorenlauf gemacht“, erzählt die Lehrerin. Ausreichend Spenden kamen zusammen. „Dass der Lauf so erfolgreich sein würde, hätten wir nicht gedacht.“ Seitdem gibt es ihn jedes Jahr. Dieses Jahr war er coronabedingt ausgefallen.

Der Vorstand des Schulvereins, Martina Kossack (v.l.), Jana Geißler und Andrea Gunia, der Conventer Schule in Rethwisch setzt sich unter anderem für Spielgeräte auf dem Schulhof ein. Das Klettergerüst war 2005 das erste Projekt des Vereins. Quelle: Anja Levien

Neben dem Klettergerüst befinden sich dank des Vereins auch mobile Sitzgelegenheiten aus Holz, vier Tischtennisplatten und eine Sandkiste auf dem Hof. „Die Kinder nutzen Klettergerüst und Spielgeräte sehr viel. Es könnten noch mehr sein, aber wir sind froh über das, was wir haben.“

Tischtennisplatten sehr gefragt

„Die Kinder spielen mit dem Softball auf der Tischtennisplatte“, sagt Martina Kossack. „Die haben da ihre eigenen Regeln. Jede Klasse hat einen Softball, weil sie dann besser darauf achten.“ Linea, Clara und Harvey aus der dritten Klasse bestätigen das. „Wir nutzen die Geräte viel“, sagt Linea.

Gerne hätten sie noch weitere Spielgeräte auf dem Schulhof. „Eine Schaukel wäre schön“, sagt Clara. „Über einen Balancierparcours würde ich mich freuen, das macht Spaß“, ergänzt Linea. Letzteres möchte der Schulverein gerne möglich machen.

Das Spendenkonto Das Spendenkonto stellt die Ostseesparkasse Rostock kostenfrei zur Verfügung. Da die OSTSEE-ZEITUNG kein Spendenkonto eröffnen kann, hat der Buchenbergschulverein das übernommen. Die Spendensumme wird durch alle sieben Vereine geteilt. Empfänger: Buchenberg Schulverein e.V. IBAN: DE30 1305 0000 0202 0555 66 BIC: NOLADE21ROS Die Spendernamen werden veröffentlicht. Wer anonym bleiben möchte, vermerkt das bitte im Verwendungszweck.

„Wir hätten gerne einen Schwebeband-Parcours. Die Kinder sind heute motorisch nicht mehr so gut drauf. Es ist wichtig, dass sie die Balance halten können“, sagt Martina Kossack. Zudem lernten sie, sich gegenseitig zu helfen. In dem Parcours sollen vier Schwebebänder miteinander verknüpft werden. „Wir haben noch jede Menge Platz auf dem Schulhof.“

Pausenbereich wurde vergrößert

Der neue Pausenbereich war vor ein paar Jahren hinter der Schule entstanden. „Den hat uns die Gemeinde Börgerende-Rethwisch zur Verfügung gestellt“, sagt Kossack. „Das ist toll, weil es wichtig ist, dass die Grundschüler und die Regionalschüler ihre eigenen Bereiche haben.“ Die Schule ist in Trägerschaft der Gemeinden Ostseebad Nienhagen, Admannshagen-Bargeshagen und Börgerende-Rethwisch. „Leider verstehen die sich wenig“, sagt Martina Kossack in Bezug auf Unterstützung für die Schule.

Vier Tischtennisplatten stehen auf dem neuen Areal, dazu zwei Geräte mit Reckstangen.Es fehlt ein bisschen an Grün, doch Harvey gefällt der Schulhof. „Ich fühle mich wohl, am liebsten spiele ich am Basketballkorb“, sagt der Neunjährige.

„Seit 2013 ist Martina Kossack im Verein. „Damals bin ich von einer Privatschule hergewechselt. Da gab es viele Projekte und Feste, das war hier am Einschlafen.“ Die Lehrerin wollte Schwung reinbringen. „Damals hatten wir noch engagierte Eltern dabei.“ Seit 2015 bestehe der Verein nur noch aus Lehrern. „Wir möchten gerne wieder interessierte Eltern für uns gewinnen, auch um neue Ideen zu bekommen, wie wir Schule schöner gestalten können“, sagt Kossack. Immer wieder habe der Verein vor Corona auch Werbung für sich gemacht: beim Tag der offenen Tür, beim Oma-Opa-Tag oder während der Einschulung. „Uns fehlt das Eltern-Netzwerk.“

Alle zwei Jahre Talentefest

Der Verein unterstützt beispielsweise das Musical der Regionalschule, indem er beim Bauen und Basteln der Requisiten hilft. Alle zwei Jahre organisiert der Verein ein Talentefest. „Wir haben am Anfang alle zugelassen, das dauerte lange“, sagt Kossack und lacht. „Jetzt treffen wir eine Vorauswahl mit Hilfe von Schülern, Eltern und Lehrern.“ Beim Tag der offenen Tür lade der Vereine alle Bekannten ein und organisiere in jedem Raum ein Angebot.

Jana Geißler ist von Anfang an im Schulverein. „Mit den eingesammelten Geldern können wir unterstützen und finanzieren, was sonst nicht so einfach ist. Und wir können Kinder und Eltern mit einbinden“, sagt die Regionalschullehrerin.

Von Anja Levien