Bad Doberan

Mit Kreide auf dem Fußboden des Schulhofes der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg gezeichnet, steht dort in Großbuchstaben „Danke“. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b sagen dies stellvertretend für alle Schulkinder an sieben Schulen in Bad Doberan, Kühlungsborn, Rethwisch, Satow und Neubukow.

Bei der diesjährigen Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der OSTSEE-ZEITUNG sind bisher 12 100 Euro zusammengekommen. Sie kommen den Schulvereinen der Einrichtungen zugute, die sich für die Kinder engagieren.

Grünes Klassenzimmer für Buchenbergschule

„Das ist eine schöne Summe. Jeder Euro ist gut“, sagt Anne-Kathrin Unser, Vorsitzende des Buchenbergschulvereins. Dass die Spendenbereitschaft in diesem außergewöhnlichen Jahr vorhanden sei, freue sie. „Jeder Euro zählt.“ Die Summe wird gleichmäßig auf alle sieben Vereine aufgeteilt. Die Buchenbergschule möchte ein grünes Klassenzimmer davon einrichten. Es soll auf der jetzigen Streuobstwiese entstehen.

„Die Summe bringt das ganze Projekt einen Schritt nach vorne“, sagt Anne-Kathrin Unser. Denn nach dem grünen Klassenzimmer soll der Schulgarten in Angriff genommen werden. „Das grüne Klassenzimmer ist eine gute Art in anderer Umgebung, Kinder zum Lernen zu bringen. Es ist eine gute Ergänzung zum Frontalunterricht. Hier können die Kinder kreativ sein.“ Und es helfe auch, Kinder an Schule heranzuführen, ergänzt sie in Bezug auf die Schüler, die aus privaten Gründen Schwierigkeiten haben, den Schulalltag zu meistern. Sie sollen beim Aufbau des Klassenzimmers helfen.

Andor Szadkowski vom Vorstand des Schulvereins des Friderico-Francisceum Gymnasiums Bad Doberan freut sich ebenfalls über die Spenden. „Das ist sehr schön. Unsere Erwartungen sind übertroffen. Gerade in der jetzigen Zeit, wo andere Themen gefühlt an oberster Stelle stehen, werden die Schulvereine unterstützt.“ Im Gymnasium soll die Bibliothek von den Spenden profitieren. Der Verein ermöglicht den Betrieb dieser durch die Finanzierung der Bibliothekarin. Jetzt sollen Tablets für das mobile Arbeiten der Schüler und für Gruppenarbeit angeschafft werden.

Spenden für Workshops für Projektwoche in Satow

In der Schule am See in Satow ist die Freude groß. „Das ist fantastisch“, sagt Lehrerin und Schulvereinsmitglied Susanne Knape. „Damit können wir viel bewegen“, sagt sie für sich und die anderen Vereine. „Jeder Euro zählt, um für die Kinder etwas zu ermöglichen.“

Susanne Knape (v. l.), Sieglinde Krause und Heike Walter (r.) vom Schulverein der Schule am See in Satow sowie Schüler Julian Steinke freuen sich über die Spendensumme. Quelle: Anja Levien

In Satow soll mit dem Geld die jährliche Projektwoche unterstützt werden, in der die Kinder an Workshops teilnehmen können. 6000 Euro müssten in der Regel für diese aufgebracht werden – denn Fahrten zu Betrieben oder Honorare von Dozenten müssen bezahlt werden.

„Wir wollen den Eigenbeitrag der Kinder so gering wie möglich halten“, sagt Knape. Die Spende sei eine gute Grundlage für die Projektwoche. „Hoffentlich kann sie nächstes Jahr stattfinden“, sagt die Lehrerin mit Blick auf die Corona-Pandemie. In diesem Jahr war sie deshalb ausgefallen.

Spielgeräte für Neubukow

Der Schulverein in Neubukow unterstützt bei Vorträgen und Projekttagen zur Sucht- und Gewaltprävention. Zudem wurde für den Schulhof der Regionalen Schule Heinrich Schliemann eine Spieltonne angeschafft, aus der die Schüler Bälle und Co. nehmen können – wenn es die Corona-Regeln zulassen. Das Spendengeld soll für Präventionsprojekte und Spielgeräte eingesetzt werden.

Großes Ziel des Schulvereins ist zudem die Anschaffung von Laptops für die Schüler und die Gründung einer Schülerzeitungs-AG. 12 100 Euro Spendensumme: „Das finde ich klasse“, sagt Lehrerin und Schulvereinsmitglied Caroline Kraatz. „Das wird die Schüler freuen.“ Mit dem Geld sei zumindest ein Anfang gemacht.

Der Förderverein des Schulzentrums in Kühlungsborn unterstützt seit Jahren die Bläserklassen. Derzeit wird eine Tuba benötigt. Zudem soll das Fotolabor der Schule besser ausgestattet werden. Dabei geht es vor allem um die analoge Fotografie. Um Fotos per Hand entwickeln zu können, werden Trockner, Filter und Entwicklungsmaterial benötigt. „Wir freuen uns sehr über die Spenden und bedanken uns bei allen Spendern“, sagt Vereinsvorsitzender Tino Just.

Balancierparcours für den Schulhof in Rethwisch

An der Conventer Schule in Rethwisch wird mit den Spenden ein neuer Balancierparcours für den Schulhof finanziert. Das Spielgerät soll die Motorik und den Zusammenhalt der Kinder fördern.

In der Regionalen Schule am Kamp in Bad Doberan wird das Geld für den Ausbau des Ganztagsangebotes eingesetzt. Die Schule möchte die Einwahl für die rund 80 Ganztagsangebote neu organisieren. Sie soll effizienter werden. Dadurch könnte das Angebot zwei Wochen früher als bisher für die Schüler starten.

Von Anja Levien