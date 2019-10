Schutz vor Hochwasser: Auch Rethwisch wird aktiv

Rethwisch

Hochwasserschutz, Baumaßnahmen, gemeindliches Leben – die Gemeinde Börgerende-Rethwisch hat sich in den kommenden Monaten viel vorgenommen.

Herr Hagemeister, viele Städte und Gemeinden sind nach den jüngsten Hochwasser-Vorfällen aufgeschreckt und planen jetzt verstärkt vorbeugende Schutzmaßnahmen. Wie sieht es hier in Börgerende-Rethwisch aus?

Horst Hagemeister: In den vergangenen Jahren wurde bei uns und konkret für die Conventer Niederung schon jede Menge in den Hochwasserschutz investiert. Nach den Ereignissen im Jahr 2011 war ein Konzept erarbeitet worden – neun Maßnahmen in Börgerende, Rethwisch und Doberan wurden umgesetzt. So hat der Wasser- und Bodenverband etwa im Rethwischer Kiebitzweg einen kleinen Durchlass zu einem Brückenbauwerk umgestaltet.

Sind damit die Arbeiten abgeschlossen?

Nein – in Rethwisch kommt es auf Höhe des Netto-Marktes und der Storchenwiese zu regelmäßigen Hochwasserproblemen bei starken Niederschlägen. Da saufen die Leute regelmäßig ab. Ursache für die Überflutungen sind zu geringe Abflusskapazitäten und mangelnde Aufnahmemöglichkeiten von Oberflächenwasser. Deshalb soll jetzt der verrohrte Graben für Hochwasserabflüsse entlang der Nienhäger Straße bis zur Kreuzung Börgerender Straße ertüchtigt und so das bisherige Nadelöhr vergrößert werden.

Wann wird das Vorhaben umgesetzt und wie hoch sind die Kosten?

Wir wollen Fördermittel einwerben – dafür muss der Wasser- und Bodenverband zunächst von der Gemeindevertretung mit der Vorbereitung und Umsetzung des Vorhabens beauftragt werden. Die vorbereitenden Maßnahmen sollen 2019 und 2020 erfolgen, die bauliche Umsetzung soll dann 2021 und 2022 realisiert werden. Die Gesamtkosten werden auf rund 621 000 Euro geschätzt – der Eigenanteil der Gemeinde wird bei Erhalt von Fördermitteln rund 141 000 Euro betragen.

Apropos Netto-Markt: Wird es hier demnächst Veränderungen geben?

In der Tat plant das Unternehmen, den Markt zu erweitern. Das sollte im besten Fall im Zuge des Leitungsbaus vor der Haustür geschehen. Aktuell ist man da noch in der Planungsphase.

Geplant wurde lange auch der Hortneubau an der Schulstraße. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Das Haus steht, die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen – schon in dieser Woche kann der neue Hort übergeben werden. Es gibt da aber noch mal einen offiziellen Eröffnungstermin.

Im Ortsteil Rethwisch laufen auf dem Feld neben der Uplegger-Scheune gegenüber der Fachwerksiedlung ebenfalls Bauarbeiten. Was passiert hier?

Da baut die Deutsche Funkturm GmbH einen neuen, 40 Meter hohen Funkmast. Das wird der Antennenträger zur Aufnahme der Sende- und Empfangsanlage für das Funknetz der Deutschen Telekom. Damit verbessert sich hoffentlich auch der mobile Empfang in unserer Gemeinde.

In der Vergangenheit haben Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr immer wieder mehr Anerkennung ihrer Arbeit angemahnt. Aus Sicht der Kameraden werde hier das Ehrenamt nicht ausreichend honoriert. . .

Ich kann die Kritik in Teilen schon nachvollziehen. Dennoch meine ich auch, dass dieses Thema eigentlich auf die Landesebene gehört – es kann nicht sein, dass bei möglichen Zuwendungen ausschließlich der Gemeindehaushalt belastet wird. Die Gemeindevertretung hat sich jetzt aber dafür ausgesprochen, dass unsere Feuerwehr ein eigenes Rettungsboot bekommen soll. Bislang waren wir im Ernstfall immer auf die Hilfe der Nachbargemeinden angewiesen.

Ein weiterer Kritikpunkt: mangelnde touristische Angebote zur Saison. Wird sich in diesem Punkt künftig etwas tun?

Auch hier soll es Veränderungen geben. Angedacht ist etwa, das Aalfest im Juli deutlich auszuweiten. Zumindest soll das Gelände von Frühjahr bis Herbst an die Voß-Company aus Bargeshagen verpachtet werden, die seit einigen Jahren ohnehin schon die Organisation des Festes übernommen hat. Wir stellen uns beispielsweise vor, Buden, Hüpfburg und ein kleines Karussell über mehrere Monate zu betreiben – um so das kulturelle Leben ein bisschen zu forcieren. Die Gemeindevertretung ist dafür – jetzt müssen die entsprechenden Verträge ausgearbeitet werden.

Von Lennart Plottke