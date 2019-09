Schutz vor Hochwasser: Es geht nur gemeinsam

Bad Doberan

Jochen Arenz bringt es am Samstagvormittag beim großen „Hochwasser-Gipfel“ auf den Punkt: „Die Frage ist nicht, ob ein neues Unwetter-Ereignis kommt“, sagt Bad Doberans Bürgermeister im Festsaal der Kreisverwaltung. „Sondern nur, wann.“ Und genau deshalb gelte es, so schnell wie möglich geeignete Vorkehrungen zu treffen – „damit wir solche Zustände wie am 31. Juli nicht noch einmal erleben müssen“, so Arenz.

Vor zwei Monaten war die Münsterstadt nach Sturm und Starkregen fast abgesoffen: Straßen wurden zu Bächen, der Markt zum See, vor allem auch im neuen Ostseewohnpark liefen die Grundstücke voll, und der Molli schwamm durch die Goethestraße. „Dabei ein Millionen-Schaden entstanden“, sagt Arenz. „Aber wenn man denn das Gute finden will: Es gab eine große Solidarität, viele Menschen haben geholfen, Wohnungen oder Inventar zur Verfügung gestellt – die Stadt ist irgendwie noch näher zusammengerückt.“

„Gerade in jüngster Zeit sind in der Stadt Flächen versiegelt worden, bis der Arzt kommt.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Wie sich Stadt und Einwohner sinnvoll vor zukünftigen Wetterkapriolen schützen können – damit beschäftigt sich ganz aktuell auch das „ Hochwasserschutzkonzept für die Doberaner Stadtbäche“. Das Institut für ökologische Forschung und Planung „Biota“ hatte im Auftrag des Wasser und Bodenverbandes „Hellbach-Conventer Niederung“ die vier Stadtbäche in Bad Doberan untersucht und Defizite ­ermittelt.

Konzept mit 20 Schutzmaßnahmen

Etwa 20 Maßnahmen sieht das Konzept vor. Eine Schwachstelle ist beispielsweise der Durchlass unter der Brücke Beethovenstraße. Wird dieser wie geplant erweitert, „gibt es 70 Zentimeter weniger Wasserstand“, erklärt Verbands-Chef Marco Schreiber. „Damit kann die Kanalisation mehr Wasser aufnehmen – und entlastet unter anderem den Markt und die Goethestraße.“

Grundsätzlich habe man mit diesem Maßnahmen-Papier jetzt eine konkrete Grundlage in der Hand, um weitere Planungen anzuschieben und entsprechende Fördermittel zu beantragen, macht Schreiber deutlich: „Ziel ist es, bis zum Jahr 2022 notwendige Verbesserungen und Reparaturen abzuschließen.“ Dennoch: „Die aktuell gewonnenen Erkenntnisse können nur ein vorläufiger Stand sein“, betont Schreiber. „Denn der Klimawandel wird uns weiter zu schaffen machen, und auch die Versiegelung der Flächen wird weiter zunehmen.“

„Ziel ist es, bis zum Jahr 2022 notwendige Verbesserungen und Reparaturen abzuschließen.“ Marco Schreiber, Chef Wasser- und Bodenverband Quelle: Plottke Lennart

Gerade in jüngster Zeit seien in der Stadt „Flächen versiegelt worden, bis der Arzt kommt“, sagt Bürgermeister Arenz. Eine Kritik, die Frank Lehmann teilt. „Insgesamt wurde seit der Wende zu wenig darauf geachtet, in welchen Bereichen man überhaupt bauen kann“, sagt der Geschäftsführer des Zweckverbandes Kühlung ( ZVK). „Die Frage, ob das Wasser abgeleitet werden kann, wenn das Kanalnetz überlastet ist, hat in vielen Baugebieten kaum noch eine Rolle gespielt.“

Neuer Ostseewohnpark in der Kritik

Negatives Beispiel: der neue Ostseewohnpark. „Da gibt es Häuser, die quasi ein Schild haben mit der Aufschrift ,Wasser, lauf’ hier rein’“, erklärt Jochen Arenz. „Das hätte nie so gebaut werden dürfen – aber dafür können die Eigentümer nichts“. Dennoch stünden auch sie in der Verantwortung, stellt Frank Lehmann klar: „Denn Überflutungsschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe – da sitzen der ZVK, der Wasser- und Bodenverband, die Stadt und auch die privaten Eigentümer in einem Boot.“ Vor allem bei den sogenannten objektbezogenen Maßnahmen müssten die Einwohner ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen.

Gemeinschaftsaufgabe: ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann holte im Festsaal der Kreisverwaltung auch die Einwohner mit ins Boot. Quelle: Lennart Plottke

Welche Möglichkeiten es hier gibt – darüber informieren an diesem Samstagvormittag auf dem Kamp neben dem THW, der Feuerwehr, dem Zweckverband Kühlung oder Versicherungen unter anderem auch Metallbau Ott, die Sanitär-Firma Ralf Müller oder Baupunkt Flügel. „Alles regionale Unternehmen mit Ansprechpartnern vor Ort“, sagt Jochen Arenz. „Das war mir für diesen kleinen Markt sehr wichtig.“

Eine gute Entscheidung, meint Henryk Ott, der mit der Dach- und Fassaden-Firma Prefa zusammenarbeitet: „Ich bin schon mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, konnte erste mögliche Lösungen aufzeigen – schon beachtlich, dass sich der Bürgermeister für diese Veranstaltung so ins Zeug gelegt hat.“ Findet auch Jutta Lange. „Damit wird uns Einwohnern besser Gehör verschafft“, sagt die Doberanerin, die in der Heinrich-Heine-Straße das Hochwasser am 31. Juli hautnah miterleben musste. Ob Rückstauklappen, Dämmbalken, Pumpen oder ganz profane Sandsäcke – „es gibt viele Möglichkeiten“, sagt Lange. „Was für unser Haus möglich ist, muss ich jetzt mit meinen Mit-Eigentümern besprechen.“

Stadt geht mit gutem Beispiel voran

Aber auch die Stadt Bad Doberan stelle sich den neuen Herausforderungen, betont Jochen Arenz: „Wir wollen unter anderem versuchen, den Kollbruchweg ganz ohne Versiegelung der Straße zu sanieren – und wir prüfen Möglichkeiten, wie das Wasser im Notfall per automatischem Mechanismus auf die Festwiese am Wirtschaftsgebäude abgeleitet werden kann.“

Dennoch: „Im Hochwasserschutzkonzept vermisse ich konkrete Maßnahmen für den Ortsteil Althof“, kritisiert Anwohner Joachim Frenkel. „Dabei hatten wir in den vergangenen zehn, zwölf Jahren hier drei wesentliche Hochwasserereignisse, bei denen das komplette Ortszentrum überflutet war.“ Deshalb müsse auch in diesem Bereich dringend etwas getan werden, so Frenkel.

Althof sei bei den aktuellen Untersuchungen kein konkreter Bestandteil gewesen, erklärt Marc Schneider, Mitarbeiter des Biota-Instituts: „Aber wir haben natürlich auch in diesem Bereich erste Probleme erkannt.“ Zunächst sei es jetzt darum gegangen, ein Konzept für die Stadtbäche zu entwickeln, so Schneider: „Und bei einem Budget von 30 000, 40 000 Euro mussten wir uns erstmal darauf konzentrieren.“

An finanziellen Gründen dürfe eine weitergehende Betrachtung nicht scheitern, stellt Bürgermeister Jochen Arenz klar: „Wir haben das Glück, dass unsere Stadt einiges an Geld zur Verfügung hat – der Schutz vor Hochwasser hat Priorität und wird jetzt noch verstärkter in die Hand genommen.“ Dabei werde kein Einwohner allein gelassen: „Bei Bedarf machen wir mit den Verbänden weitere Vor-Ort-Termine und gewähren eine individuelle Beratung.“ Ein Anfang ist gemacht.

