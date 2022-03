Bastorf

„Wir wollen Kinderaugen zum Leuchten bringen“, sagt Lisa Maahs vom Ostsee-Schwarzlichtgolf in Bastorf (Landkreis Rostock). Leuchten ist dabei das richtige Stichwort. Denn nicht nur die Wände und Bahnen der Halle sind in fluoreszierenden Farben gestaltet, auch die Golfbälle, mit denen gespielt wird, leuchten in einem hellem Orange oder Grün. Das sorge bei den Kindern für viel Begeisterung, wie Maahs erzählt. „Viele fragen mich auch, ob sie die Bälle mit nach Hause nehmen können“, sagt sie und lacht. Das gehe aber natürlich nicht.

Hinter den Vorhängen zur Minigolfanlage verbergen sich insgesamt 15 Bahnen auf 400 Quadratmeter mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und Highlights. Eine der beliebtesten Bahnen für Kinder befindet sich gleich zu Beginn links neben dem Eingang. Dort schlägt man den Ball eine kleine Rampe hoch in einen „Fahrstuhl“. Dieser transportiert die leuchtende Kugel ein paar Meter nach oben. Von dort rollt er durch eine Röhre, die sich über den Köpfen der Gäste befindet und landet schlussendlich wieder auf der Bahn. Mit etwas Glück erreicht er direkt das Loch. „Hier stehen die Kinder Schlange“, erzählt Lisa Maahs. Sie ist seit diesem Jahr die neue Anlagenmanagerin beim Schwarzlichtgolf in Bastorf.

Lisa Maahs (l.) und Karsten Luther vom Ostsee-Schwarzlichtgolf in Bastorf. Quelle: Gina Henning

Beliebtes Ausflugsziel für Regen

Besonders freuen würden sich die Kinder auch über die Schminke, die im Schwarzlicht leuchtet. Vor Ort können sie sich von Lisa Maahs damit bemalen lassen. „Ich werde meine künstlerische Ader dabei ausleben“, sagt sie und grinst dabei. Sie und Inhaber Karsten Luther freuen sich auf eine erfolgreiche Saison. Diese gehe aber erst im Sommer richtig los, wenn das Ostseebad Kühlungsborn wieder voller Besucher ist.

Auch an Tagen mit schlechtem Wetter sei die Indoor Minigolfanlage ein beliebtes Ausflugsziel. Wichtig seien aber nicht nur die Urlauber, die aus den benachbarten Tourismusorten kommen, sondern vor allem die einheimischen Gäste. „Viele wissen aber gar nicht, dass es uns hier gibt“, sagt Luther.

Turniere und Meisterschaften beim Schwarzlichtminigolf

Spaß am Minigolfen hätten nicht nur die Jüngeren. Auch ältere Menschen kommen in die Halle und spielen gegeneinander oder gemeinsam mit der Familie. Für diese Saison planen Lisa Maahs und Karsten Luther erstmals, Turniere und Meisterschaften zu veranstalten. Diese sollen vor allem in der Ferienzeit stattfinden. Dabei soll es auch etwas zu gewinnen geben, wie die beiden bereits verraten.

Aktuell ist die Anlage nur nach Terminvereinbarung geöffnet. Wer Lust auf eine Runde Schwarzlichtminigolf hat, kann nach Absprache vorbeikommen. In den Ferien ist wieder täglich geöffnet, nach Bedarf auch über die Geschäftszeiten hinaus. Die Halle werde auch gerne für Events wie Kindergeburtstage und Weihnachtsfeiern genutzt. Letztere mussten allerdings wegen der Pandemie trotz zahlreicher Anmeldungen ausfallen.

Preise und Kontakt Die Schwarzlichtminigolfanlage in Bastorf (Ahornweg 2) ist aktuell (Stand 29.3.22) nach Absprache täglich buchbar. Der Eintritt kostet acht Euro für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Jugendliche und Erwachsene zahlen zehn Euro. Der Preis beinhaltet eine Tageskarte, mit der nicht nur die Minigolfanlage in der Halle genutzt werden kann, sondern auch die Spiele mit dem Außenbereich. Wer einen Termin buchen möchte, kann das Team vom Ostsee-Schwarzlichtgolf einfach über Telefon, WhatsApp oder E-Mail unter 0162/6509021 oder info@ostsee-schwarzlichtgolf.de erreichen. Auch auf Social Media ist die Anlage unter dem gleichen Namen zu finden.

Das Angebot in Bastorf beschränke sich aber nicht nur auf die Schwarzlichtanlage, sondern bietet auch einen Außenbereich, wo verschiedene Spiele für Kinder und Erwachsene zur Auswahl stehen. Da sei seit der Eröffnung im September 2020 einiges dazugekommen. Und die Pläne entwickeln sich weiter.

„Es soll wie eine kleine Olympiade sein, wo man verschiedene Spiele spielen kann“, sagt Luther. Pool-Soccer – eine Art Fußballbillard, Kubb, auch Wikingerschach genannt, gebe es dort schon länger. Neu sei unter anderem Cornhole, ein Spiel bei dem mehrere Spieler abwechselnd mit Mais gefüllte kleine Säcke auf eine angehobene Plattform mit einem Loch werfen. Außerdem können auch Riesen-Jenga, Leitergolf, Boccia und Dosenwerfen gespielt werden.

Während die Kinder sich an den Flächen für die Spiele austoben, sollen Eltern sich auf der Außenterrasse gemütlich hinsetzen können. Auch für Snacks vor Ort ist gesorgt. Eis, Kuchen und Kalt- und Heißgetränke gibt es dort zu kaufen. „Und das zu entspannteren Preisen im Vergleich zu Kühlungsborn“, meint Luther. Wer Lust auf grillen hat, könne den Grill dort ebenfalls nutzen.

Von Gina Henning