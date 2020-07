Nienhagen

„Und plötzlich beginnt man, Selbstgespräche zu führen – ich weiß nicht, wie das nach vier Wochen sein wird.“ Als Raffaela Pfiffner diese Sätze sagt, hat die junge Frau erst acht Tage ihrer Wanderung hinter sich – von geplanten 28. Aus dem Gespensterwald in Nienhagen kommend, setzt sie ihren schweren Rucksack auf einer Bank ab und beginnt, ihre Oberschenkel zu massieren. „Kann ich helfen?“, fragt eine Dame, die gerade vom Strand kommt. „Nein, alles gut“, sagt die Wanderin. Immerhin – ihren Fußmarsch aus Rerik hat die 21-Jährige schon mal geschafft.

Raffaela Pfiffner stammt aus dem schweizerischen Basel: „Ich mach’ mir keinen Druck, habe auch keinen Schrittmesser oder andere Messtechnik dabei.“ Kein Auge hätte sie die vergangene Nacht zugemacht. Der Wind habe ihr zugesetzt, so unter freiem Himmel, nur im Schlafsack.

„Eigentlich wollte ich nach Schweden und den Kungsleden, den Königspfad entlanglaufen – aber durch Corona war Schweden nun nicht mehr so ideal“, sagt die junge Frau. Sie bekam das Buch „Die schönsten Fernwanderwege in Europa“ in die Hände. „Da entdeckte ich den Europäischen Fernwanderweg E 9, den internationalen Küstenweg Atlantik– Ostsee“, sagt Raffaela Pfiffner. Er reicht von Portugal bis nach Russland.

Ziel: Rund 400 Kilometer in vier Wochen

Für ihre vier Wochen Urlaub plante sie 350 bis 400 Kilometer ein. Die Wahl als Ausgangspunkt fiel auf Lübeck. Travemünde sei sehr schön gewesen: „Da habe ich das Meer gesehen, das war toll – und die Stadt Rerik hat mir sehr gefallen. Außerdem konnte ich auf dem Weg auf einem Ponyhof zelten.“ Die Menschen an der Küste und gerade in MV seien sehr offen und grüßten freundlich, findet sie: „Das fällt mir wirklich auf, sie kommen auf mich zu. In der Schweiz ist das nicht so.“ Das Ende ihrer Reise sollte, soweit ihre Füße sie tragen, an der Grenze zu Polen sein, geführt über den wunderschönen Darß.

„Das ist eine traumhaft schöne Strecke“, sagt Dr. Sabrina Schroeckh, die sich gleich für die Geschichte der jungen Frau begeisterte. Denn die diplomierte Biologin ist Mitglied des Medical-Teams des Berliner Marathons und weiß um die Probleme, die ein langer Lauf so mit sich bringt. Vor allem mit einem gut 15 Kilogramm schweren Rucksack. „Bitte pack aus, was du nicht wirklich benötigst“, bittet Schroeckh die ambitionierte Wanderin – die sich das sofort zu Herzen nimmt.

Entspannung mit Ausblick: Biologin Dr. Sabrina Schroeckh massiert die müden Beine von Wanderin Raffaela Pfiffner. Quelle: Sabine Hügelland

Die Schweizerin ist keine Sportlerin. „Mein Training sah so aus, dass ich den Jakobsweg gehen wollte und nur zwei Tage durchhielt, weil ich zu einer falschen Zeit und mit falscher Ausrüstung startete“, sagt sie und schmunzelt über ihre eigene Blauäugigkeit. „Es war Sommer, also viel zu heiß, der Rucksack war zu groß und ich hatte kein Zelt mit.“ Deshalb rüstete sie auf und wandert nun mit gutem Equipment, das jedoch für ihren Körperbau eine zu große Last ist. So lässt sie jetzt etwa Kochtöpfe bei der netten Helferin zurück, die diese zurück in die Schweiz schicken wird.

Schicksalsschlag veränderte das Leben

Raffaela Pfiffner trägt ein Trauma mit sich, das vielleicht, auch wenn schon etwas länger her, immer noch auf irgendeine Weise präsent ist: „Meine Mutter beging Selbstmord.“ Da war sie in der elften Klasse. Deshalb wollte sie auch so schnell wie möglich aus der Schule raus und lieber einen Ausbildungsberuf ergreifen, als länger die Schulbank zu drücken. Jetzt befindet sie sich im dritten von vier Lehrjahren zur Schreinerin.

Raffaela Pfiffner ist eine hübsche Frau. Dennoch ist in ihren Augen auch etwas Traurigkeit zu sehen. Vielleicht – und das kann nur vermutet werden – vielleicht, läuft sie sich die Traurigkeit, den alten Schmerz, auf ihrer Wanderung von der Seele. „Das Wandern ist wie eine Art Meditation“, entdeckte sie für sich. „Eigentlich wollte ich mit meinem Vater ein Stück des Weges laufen – er hatte sich dafür zwei Wochen Urlaub genommen.“ Doch jetzt sei er aus gesundheitlichen Gründen mit dem Rad unterwegs und gerade in Rostock: „Aber wir halten über Telefon engen Kontakt.“

Bevor Raffaela Pfiffner ihren Weg fortsetzt, bietet ihr Dr. Sabrina Schroeckh noch eine professionelle Massage an. „Ich konnte die Rückenschmerzen sowie starke Verspannungen in den Beinen etwas lockern“, sagt die Neu-Nienhägerin. „Das war eine der schönsten Erfahrungen bisher“, freut sich Raffaela Pfiffner – und macht sich gestärkt auf die Richtung Darß.

Von Sabine Hügelland