In der Nähe von Kühlungsborn ist es Mittwochnachmittag, am 27. Januar, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Beim Zusammenstoß zweier Autos gab es vier Verletzte, darunter eine Mutter mit Zwillingen. Ein Baby musste reanimiert werden.

Das Unglück hatte sich nach Polizeiangaben gegen 15.30 Uhr ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 38-jährige Frau mit ihrem VW Passat, in dem sich zwei anderthalbjährige Zwillinge befanden, aus Steffenshagen und bog kurz vor der Einmündung zur L 12 nach links in Richtung Wittenbeck ab. Dabei beachtete sie nicht den entgegenkommenden 36-jährigen Fahrer eines Mercedes, der von der L 12 kam und in Richtung Steffenshagen abbog. Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß.

Eine Vielzahl von Rettungskräften war im Einsatz

Während die jeweiligen Autofahrer mit leichteren Verletzungen davonkamen, wurde der Sohn der 38-Jährigen lebensbedrohlich und dessen Schwester schwer verletzt. Nachdem der Notruf verständigt wurde, traf eine Vielzahl an Rettungskräften an der Unfallstelle ein. Neben mehreren Rettungswagen, zwei Notärzten, der Polizei und der Feuerwehr eilten auch drei Hubschrauber zur Unglücksstelle. Das eineinhalb Jahre alte Kind musste wiederbelebt werden, es wurde im Anschluss in ein Krankenhaus geflogen.

Die Unfallstelle blieb zeitweise gesperrt, die Polizei erhielt im Rahmen der Ermittlungsarbeit Unterstützung von einem Dekra-Sachverständigen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

