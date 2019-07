Kühlungsborn

Auf den ersten Blick wirkt er im „ Beachclub“ am Kühlungsborner Strand schon ein bisschen verloren: der große Mann mit dunklem Kapuzen-Pulli, grau-grünen Shorts und langem Spitzbart. „Die Zappanale ist aber in Bad Doberan“, muss sich Frank Bleicher dann auch prompt von einem Mitte 20-jährigen Halbstarken zurufen lassen. „Na und’“, brummt der Potsdamer und zuckt mit den Schultern. „Kann man sich nicht auch mal über andere Musik-Richtungen informieren – außerdem läuft die Zappanale noch das ganze Wochenende.“

„Gar nicht mal so uncool hier – vielleicht plane ich ja meinen Urlaub im kommenden Jahr zum Sea Sand 2020.“ Frank Bleicher, Besucher aus Potsdam Quelle: Lennart Plottke

Zumindest nach Auffassung der etwa 1500 Party-Gäste hat der 52-Jährige am Freitagabend vieles richtig gemacht. Zur mittlerweile achten Auflage des loungigen Musik-Events haben sich wieder jede Menge Top-DJs angesagt. Zur untergehenden Sonne liefern direkt hinter dem Hafen Markus Gardeweg und Stefan Grünwald mit „Kontor – History of Dance“ eine musikalische Zeitreise durch den elektronischen Sound der letzten Dekaden. Da tanzen nicht nur Teenager, 20- oder 30-jährige Dance-Liebhaber – auch die Generationen Ü50 und Ü60 hält es nicht mehr im Strandkorb oder auf den Lounge-Liegen.

Strand-Arena zieht alle Altersgruppen an

„Der Mix ist ja gerade das Schöne“, findet Renate Gundlach, die mit Freund und zwölfjährigem Sohn an den Kühlungsborner Strand gekommen ist. „Auf dem Gelände können die Kinder spielen, man trifft sich, quatscht, tanzt, trinkt Cocktails – ich bin eigentlich jedes Jahr dabei und habe hier sogar schon meinen Geburtstag gefeiert.“

Auch Ulrich Langer, Chef der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK), ist erleichtert. „Zu Wochenbeginn lief das Ganze noch ein bisschen schleppend an – aber als am Mittwoch das Wetter wieder schöner wurde, kamen auch die Leute, viele direkt vom Strand.“ Denn seit einigen Jahren ist „Sea & Sand“ nicht nur ein Wochenend-Spektakel: Begleitet wird das Event unter anderem auch durch die DJ-Sessions „ In The City“, bei denen das Ostseebad auch vor gastronomischen Einrichtungen durch loungige Klänge sanft beschallt wird.

Star-DJ heimlicher Gast am Mischpult

Mitten in der Kontor-Session reiben sich plötzlich einige Tänzer direkt vor der Bühne verwundert die Augen: Ist das da oben nicht Alex Christensen? Tatsächlich hatte sich der Star-DJ klammheimlich ans Set geschlichen. Etwa für einen Überraschungs-Auftritt? „ Alex ist privat hier“, erklärt Koordinator Ronald Eixmann stolz. „Mich wundert das nicht – Kühlungsborn ist doch gerade der ,Hot Spot’ für gute Musik.“ Seine eigene große Strand-Bühne bekommt Christensen erst am 27. August beim „ Ostsee Open Air“: Dann kann man ihn gemeinsam mit 30 Musikern des Berlin Orchestra live hinter den Turntables erleben.

„Kein Wunder, dass Alex Christensen hier ist – Kühlungsborn ist doch gerade der Hot Spot für gute Musik.“ Ronald Eixmann, Koordinator Sea & Sand Quelle: Jens Wagner

Und das Eixmann mit seiner selbstbewussten Einschätzung ziemlich richtig liegt, kann auch Frank Bleicher bestätigen: „Gar nicht mal so uncool hier – vielleicht plane ich ja meinen Urlaub im kommenden Jahr zum ,Sea & Sand 2020’.“

Am heutigen Samstag geht die „Sea & Sand“-Reise übrigens noch weiter: Dann dürfen sich die Besucher im „ Beachclub“ ab 20 Uhr unter anderem auf DJ N-Sure und vor allem auf Valerio Lombardi an den Drums sowie Triple L am Saxophon freuen, die den Rhythmus und Klangteppich inmitten des Publikums mit Live-Musik untermalen.

Lennart Plottke