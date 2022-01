Sechs Demos bremsen Rostocks Verkehr aus: So umfahren Sie die Sperren

Rostock

Wie schon in den vergangenen Wochen, sind auch am Montag, 10. Januar, wieder mehrere Demonstrationen im Rostocker Stadtzentrum angekündigt. Alleine im Rahmen der Hauptdemonstration, die sich gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen im Land richtet, werden bis zu 10 000 Teilnehmer erwartet. Angemeldet sind außerdem fünf weitere Versammlungen mit je 30 bis 100 Teilnehmern.

Los geht es bereits um 15.45 Uhr im Stadthafen, wo ein Einzelanmelder eine Versammlung unter dem Motto „Schützt die Kinder; Für Meinungsfreiheit; Für eine Beendigung der Corona-Angst- und Panikpolitik; Für freie Medien; Zensur beenden, Für ein Ende von Hass, Hetze und Spaltung unserer menschlichen Gesellschaft“ geplant hat.

Verkehrseinschränkungen ab 15 Uhr

Anwohner und Pendler müssen aber bereits ab 15 Uhr mit massiven Verkehrseinschränkungen im gesamten Innenstadtbereich rechnen. Dann nämlich werden unter anderem die August-Bebel-Straße, die Steinstraße und Teile der Hermannstraße vollständig gesperrt sein. Mit einer Freigabe der Strecken sei erst gegen etwa 21 Uhr zu rechnen.

Auch in der Straße Am Strande (L 22) und in der Ernst-Barlach-Straße werde es zeitweise zu Einschränkungen kommen, wie die Polizei und die Stadt in einer gemeinsamen Mitteilung bestätigen. Das weiträumige Umfahren der Versammlungsbereiche wird empfohlen. Auch der öffentliche Personennahverkehr könnte zwischenzeitlich betroffen sein.

Die Erfahrungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Demonstrationen und die damit einhergehenden Sicherheitsmaßnahmen dazu führen, dass nicht nur die gesperrten Bereiche von Staus betroffen sein werden. Auch in den umliegenden Straßen sei mit langen Wartezeiten für Verkehrsteilnehmer zu rechnen.

Die Rostocker Straßenbahn AG informiert per Kurznachrichtendienst Twitter über mögliche Sperrungen. Auch die Rostocker Polizei nutzt diesen Informationskanal. Die OSTSEE-ZEITUNG ist mit einem Ticker und OZ-Live beim Demo-Geschehen dabei.

Schnellster Weg nach Hause

Wer in der Zeit der Aufzüge dennoch durch die Innenstadt fahren muss, dem bleiben nur wenige Alternativen – am ehesten über die Autobahn oder den Warnowtunnel. Autofahrer, die aus Bad Doberan kommen und in Richtung Zentrum fahren, sollten am besten versuchen, über die Tschaikowskistraße und Karl-Marx-Straße zur Südstadt zu gelangen.

Sollten sich die Demo-Teilnehmer an die angekündigten Routen halten – was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war – müsste eine Nutzung der Goethestraße, Rosa-Luxemburg-Straße und des Friedrich-Engels-Platzes funktionieren.

Von Susanne Gidzinski