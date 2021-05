Seeadler attackierte Störche 

Kröpelin/Moitin

So abwechslungsreich kann auch das Storchenleben sein. Bei den brütenden Adebars in Kröpelin und Moitin sah es gestern für die OZ augenscheinlich ganz friedlich aus – dagegen musste der Weißstorchbeauftragte des Landkreises Rostock und NABU-Weißstorch-Kreisbetreuer, Prof. Dr. Stefan Kroll, am frühen Abend aus Vorder Bollhagen und der Gemeinde Cammin (Amt Tessin) Probleme vermelden.

Vorder Bollhagen: Storchenbein verletzt

Der Storch in Vorder Bollhagen soll eine erhebliche Beinverletzung haben, wie Anwohner informierten. Er humpele dort herum. „Aber da können wir nicht viel machen“, schätzte Dr. Kroll ein. Dagegen waren er und seine beiden Helfer gerade dabei zu überlegen, wie sie die Folgen von Storchenkämpfen in Cammin abmildern könnten.

„Da versuchen wir, einen beringten Altstorch einzufangen, und müssen morgen vielleicht noch die Eier aus dem Nest holen.“ Das Männchen soll am Morgen mit vielen anderen Artgenossen vor seinem Nest gekämpft haben – nun scheint er verletzt am Teich zu stehen. Im Nest sitzt sein Weibchen und brütet: „Aber sie hat ja auch mal Hunger.“

Das Nest in Moitin. Quelle: Thomas Hoppe

Auch in Motin (Gemeinde Carinerland) soll vor Tagen die Brut begonnen haben, bestätigte Stefan Kroll die Beobachtungen der Anwohnerin Christa Sperling.

Den Hinweis der OZ, dass gestern Vormittag auf dem Nest jedoch nur ein Storch gestanden habe, kommentierte er so: „Das wäre schlecht, denn wenn gebrütet wird, muss einer auf den Eiern sitzen. Vielleicht saß der andere tief im Nest. Kann natürlich auch ein Brutabbruch sein.“

Seeadler griff Horst in Schmadebeck an

In Schmadebeck soll eine Seeadler-Attacke auf das dortige Paar den Brutbeginn zumindest verzögert haben, wie Dr. Kroll auf seiner Internetseite www.stoerche-doberan.de berichtete. Er hoffe sehr, dass sich die beiden Nestinhaber behaupten und nicht beirren lassen, schrieb er weiter. Gestern konnte er der OZ bestätigen, dass in Schmadebeck gebrütet werde. Schon in früheren Jahren war es in dem Kröpeliner Ortsteil zu Konflikten mit dem Seeadlerpaar gekommen, das sein Revier ganz in der Nähe haben soll. Die Adler hätten dort auch schon Jungstörche geschlagen und gerissen: „Die Altstörche wissen sich zu verteidigen.“

Das erste Paar der Region, dass in dieser Saison mit dem Brutgeschäft begonnen hatte, waren die beiden Kröpeliner am Bahndamm. Dort war am 18. März das unberingte Männchen eingetroffen und noch am gleichen Tag hatte sich, den Angaben von Dr. Kroll zufolge, das beringte schwedische Weibchen SVS 2151 dazugesellt, das 2019 und 2020 erfolgreich in Vorder Bollhagen gebrütet hatte. Jetzt sind im Kröpeliner Nest drei Jungtiere zu sehen.

Von Thomas Hoppe