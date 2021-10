Heiligendamm

Die Entscheidung über eine Höhenbegrenzung für künftige Bebauungen an der Prof.-Dr.-Vogel-Straße und Seedeichstraße in Heiligendamm ist vertagt worden. Die Stadtvertreter beschlossen nach einem Antrag von Caroline Brandt (CDU) die Beschlussvorlage „Aufstellungsbeschluss zur 5. Änderung des B-Plans Nr. 25 für die Sondergebiete Hotel, Thalassozentrum, öffentlicher Servicebereich in Heiligendamm“ in die Ausschüsse zu verweisen. Das konnten nicht alle Stadtvertreter nachvollziehen.

Hintergrund: Im B-Plan 25 sind für die Baufelder 2 und 3 keine Höhenbegrenzungen festgelegt worden. Auf dieses Versäumnis machte Heike Ohde (Bürgermeister) mit der Beschlussvorlage aufmerksam. Dadurch könne die Villa Klingler jetzt nach ihrer Ansicht zu hoch gebaut werden. Für verbleibende Neubauten wolle sie das verhindern.

„Die Angaben von Höhenlinien sind Pflichtangaben. Das sind Fehler im B-Plan, der zu beheben ist. Ich sehe keinen Bedarf, dass in die Ausschüsse zu geben“, sagte Carsten Großmann (AMU). „Wir haben in Heiligendamm so um die Höhen gerungen“, sagte Hannes Roggelin (UDI) und verwies als Beispiel auf die Diskussion für das Service-Center an der Seedeichstraße. „Die Verwaltung hat uns das nicht transparent in den Gremien rübergebracht.“ Die Stadtvertreter seien bewusst getäuscht worden. „Ich finde richtig, dass zu korrigieren.“ Dem Antrag von Caroline Brandt stimmten dann elf Stadtvertreter zu, neun waren dagegen, einer enthielt sich.

Von Anja Levien