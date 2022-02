Rerik

Die Zäune bleiben vorerst stehen: Die Zukunft der Seebrücke in Rerik ist weiter ungewiss. „Wir befinden uns weiterhin im Genehmigungsverfahren“, sagt Mathias Druse, Leiter der Reriker Kurverwaltung. Die Seebrücke soll erneuert und in eine seeseitige Promenade umgewandelt werden. Das Bauwerk, beginnend neben dem Hauptturm der Rettungsschwimmer und dem Aufgang zum Aussichtspunkt Schmiedeberg, ist in einem schlechten Zustand. Ein Gutachten ergab, dass ein Neubau günstiger sei, als die Brücke aufwendig zu sanieren. Doch die besondere Lage des Bauwerks erschwert das Vorhaben.

Im Februar 2020 musste die Brücke gesperrt werden, nachdem bei einer Begutachtung Schäden festgestellt wurden, die die Standsicherheit gefährden. Die Gemeindevertretung hatte bereits einen Vorentwurf erstellt. Parallel zum Brückenweg stellt sich die Stadtvertretung Sitzgelegenheiten und Ruhebereiche vor. Auch eine Wasserrutsche ist geplant. Sie soll von einem Spielbereich in den ersten 30 Metern vom Strand ausgehen. Außerdem sind eine Bühne und eine Seilbahn angedacht.

Bisher keine Genehmigung vom Amt

Der entsprechende Bauantrag wurde im März 2021 eingereicht. „Allerdings konnte den vorgelegten Planungen und Unterlagen aus küstenschutztechnischen Gründen zunächst nicht zugestimmt werden“, sagt Eva Klaußner-Ziebarth, Pressesprecherin im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. Zuständig wäre das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StaluMM). Dort seien noch Fragen offen.

„Nach Auffassung des Stalu MM gilt der Bereich am Übergang vom Steilufer zum Wustrower Hals als einer der dynamischsten Punkte an der Ostseeküste“, sagt Mathias Druse. „Diesen Umstand haben Wissenschaftler bestätigt.“ Im Oktober 2021 beauftragte die Kurverwaltung eine gutachterliche Stellungnahme zu den durch das StALU MM aufgeworfenen Problemstellungen.

Bedingt durch den Klimawandel und den damit verbunden Anstieg des Meeresspiegels wird das Land in den kommenden zehn Jahren alle Küstenschutzdünen erhöhen. „Und die Seebrücke darf natürlich nicht tiefer als die Düne sein“, sagt der Leiter der Kurverwaltung. Ansonsten wäre das Bauwerk eine Schwachstelle bei Sturmflutereignissen.

Gutachten untersucht Besonderheiten im Küstenschutz

„Auch hier muss eine geografische Besonderheit berücksichtigt werden. Der Pegelstand des Salzhaffs liegt bei normalem Wasserstand 80 Zentimeter unter dem der Ostsee.“ Bei einer Sturmflut könne diese Differenz bis zu zwei Metern betragen. „Nach Einschätzung der Experten könnte ein Durchbruch der Düne zu einem sprunghaften Anstieg des Pegels im Salzhaff führen“, sagt Mathias Druse. Ein weiteres Problem ist, dass die Brücke breiter und höher werden soll als bisher – auch, um Hochwassersituationen besser standhalten zu können. „Wir wollen bis zu zehn Meter breit werden.“ Dafür müssten allerdings zusätzliche Pfähle in den Grund gerammt werden. Experten sehen dabei das Problem der Kolkbildung.

„Als Kolke bezeichnet man Strudellöcher beziehungsweise Vertiefungen auf dem Meeresboden die ebenfalls negativen Einfluss auf die Düne haben können“, sagt Mathias Druse. „Wissenschaftler der TU Hamburg sowie eine Masterarbeit der Universität Rostock untersuchen aktuell die Eintrittswahrscheinlichkeit von Kolkbildung sowie die Einbindung des Bauwerkes in die Düne.“

Das Gutachten soll die Risiken untersuchen und umsetzbare Lösungswege aufzeigen. Dabei geht es unter anderem um die erforderliche Höhe der seeseitigen Promenade. Bisher ist die Seebrücke 2,70 Meter hoch, die Pläne der Reriker gehen von 3,95 Metern aus. Noch ist jedoch unklar, ob das ausreichen wird. Dann, so der Leiter der Kurverwaltung, sei das Bauwerk möglicherweise nur noch mit einem Fahrstuhl erreichbar. „Nach Fertigstellung des Gutachtens werden wir umgehend erneute Gespräche mit der Zielstellung einer Baugenehmigung aufnehmen“, sagt er.

Sanierung wäre mögliche Alternative

Sollten bis Anfang April keine erheblichen Fortschritte zur Bewilligung des Bauvorhabens erreicht sein, empfiehlt der Tourismusausschuss, umgehend Möglichkeiten zur Sanierung der aktuellen Brücke zu verfolgen. Die alten Betonträger würden abgehoben und wieder aufgesetzt. „Dann würde die Brücke genauso dastehen wie heute.“ Die Kosten für die Kurverwaltung wären identisch zum Neubau der Promenade, da bei einer Sanierung keine Fördermittel beantragt werden könnten. Die alten Pfähle könnten in beiden Fällen bestehen bleiben. „Das haben wir untersuchen lassen“, sagt Mathias Druse.

„Erste Schritte zur Machbarkeitsprüfung wurden bereits angeschoben.“ Aber auch für eine Sanierung sei natürlich eine Genehmigung erforderlich. „Wenn wir die nicht bekommen, müssten wir die Brücke abreißen. Es ist besser, gar keine zu haben als eine Ruine.“

Von Cora Meyer