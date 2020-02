110 Jugendliche engagieren sich derzeit im Kreisanglerverband Rostock-Land, dem 20 Vereine angehören. Gute Nachwuchsarbeit gebe es in Satow bei Sportfesten und in der Schule. Zwei Satower Männer sind für Mit- und Ausbauarbeit in der Anglerschaft vom Landesverband ausgezeichnet worden.