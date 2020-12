Kühlungsborn

Ob Segler, Angler oder Stand-Up-Paddler – wenn sie auf der Ostsee oder im Salzhaff in Seenot geraten, kommen die Ehrenamtler der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) aus Kühlungsborn, um sie zu retten. Um Technik und Ausrüstung zu unterhalten, sind sie auf Spenden angewiesen. Mario Hoffmann, Inhaber des Edekas in Kühlungsborn-West, überreicht Vormann Rainer Kulack und Seenotretter Richard Strattner jetzt einen Spendencheck in Höhe von 2600 Euro.

Dieses Geld war in diesem Jahr von Edeka-Kunden gespendet worden. Sie hatten ihren Pfandbon, den sie bei der Getränkerückgabe erhalten, in eine entsprechende Spendenbox geworfen. Im sechsten Jahr in Folge unterstützt der Lebensmittelmarkt die Seenotretter.

Angler aus Seenot gerettet

„Es ist die einzige Gesellschaft, die sich nur durch Spenden finanziert“, sagt Mario Hoffmann. „Es ist schön zu wissen, wie viel Kühlungsborner und Gäste zu uns halten“, sagt Rainer Kulack.

Am Montag erst waren die Seenotretter wieder auf der Ostsee. Wie Kulack mitteilt, war ein Angler mit seinem drei Meter langen Boot rausgetrieben, der Motor ausgefallen. Immer wieder gebe es Einsätze, weil Angler zu weit raustrieben oder Stand-Up-Paddler es nicht mehr aus eigener Kraft zurück an Land schafften.

Von Anja Levien