Seit der Baustelle in der Beethovenstraße in Bad Doberan gibt es in der Goethestraße ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Das ist ein großes Problem für sehbehinderte Menschen der Stadt. Darum fordern sie jetzt eine Ampel – denn schon ohne das erhöhte Verkehrsaufkommen ist das Überqueren der Straße lebensgefährlich.