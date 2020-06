Seidiges in fröhlichen Farben aus dem Atelier von Julia Miksch aus Kritzmow

Kritzmow

„Seidiges“ heißt das Label von Diplom-Modedesignerin Julia Miksch. In ihrer Werkstatt in Kritzmow taucht sie mit verschiedenen Techniken weiße Seide in knallige Farben und verarbeitet die luftigen Stoffe zu Schals, Blusen, Ponchos. Ihre eigenen Kollektionen bietet die 59-Jährige in der Ateliergemeinschaft „ Feinart“ im Alexandrinenhof Bad Doberan an, aber auch auf Kunsthandwerkermärkten, in Warnemünde zum Beispiel.

Vor allem Seidiges in Blautönen sei an der Küste gefragt, erzählt die Künstlerin. „Die Touristen lieben die leichten Stoffe, meine Tücher sind schon in aller Welt verstreut.“ Aber auch Chöre, so den Rostocker Montagschor oder das Vocal collegium hat sie mit ihren Tüchern ausgestattet. An der Kunsthochschule Weißensee hat Julia Miksch Modedesign studiert und anschließend bis 1993 an einem Modeinstitut in Berlin gearbeitet. 1997 hat sich die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen selbstständig gemacht, 15 Jahre lang ein kleines Atelier in Warnemünde geführt. Seit 2012 ist sie im Alexandrinenhof zu finden.

Von Doris Deutsch