Seit 1992 bei der Stadt: Kämmerin in Kröpelin geht in Ruhestand

Kröpelin

Kröpelins Kämmerin Sylvia-Marina Kühl ist auf der Stadtvertretersitzung in den Ruhestand verabschiedet worden. Sie geht zum Ende des Jahres. Seit dem 5. Juli 1991 war sie für die Stadtverwaltung Kröpelin tätig, hat seit 1992 die Kämmerei geleitet und zahlreiche Haushaltspläne erarbeitet. „Sie haben ständig dafür gesorgt, auch in schwierigen Zeiten einen beständigen Haushalt aufstellen zu können“, sagt Stadtvorsteher Veikko Hackedahl in Namen der Stadtvertretung.

Als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses habe er oft mit ihr zusammengearbeitet. „Ich habe ihre äußerst korrekte Arbeit geschätzt. Sie sind im Rathaus die Frau der Zahlen.“ Sie hätte wichtige Entscheidungen für die Stadt mit auf den Weg gebracht.

Kurios: Mit Sylvia-Marina Kühl verabschiedet Veikko Hackendahl den dritten Amtsleiter (nach Hauptamt und Bauamt), der sich mit dem Projekt der Bahnhofstraße auseinandergesetzt hat. Diese ist derzeit im Bau, aber noch nicht fertig. „Als wir Rüdiger Kropp verabschiedet haben, sagte er, manchmal reiche eben nicht mal ein ganzes Berufsleben“, um eine Sache zu Ende zu bringen.

Die Kämmerin bedankte sich bei den Stadtvertretern. „Es hat immer Spaß gemacht mit euch, weil ihr auch mitgemacht habt.“ Sie gehe mit einem guten Gewissen, weil sie eine gute Nachfolgerin habe. Diese ist ab 1. Januar 2022 Anja Lindemann.

Von Anja Levien