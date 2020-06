Seit 21 Jahren kreative Kurse in Kühlungsborn: Das bietet Angelika Negnal an

Kühlungsborn

Angelika Negnal hofft auch schlechteres Wetter. Denn momentan muss die Leiterin der Kreativ-Werkstatt Kühlungsborn gegen Strand, Fahrradtour und Kletterwald ankämpfen. Trotzdem seien ihre Kurse in den Sommerferien immer gut besucht. „Da kamen schon mal bis zu zehn Kinder pro Kurs.“ Jetzt sind die Teilnehmerzahlen durch die Corona-Regelungen allerdings begrenzt.

Seit 21 Jahren führt sie in der Kreativ-Werkstatt in Kühlungsborn. Ursprünglich stammt Angelika Negnal aus dem Harz. Während ihres Studiums in Schmuckdesign in Heiligendamm lernte sie jedoch ihren heutigen Mann kennen und blieb in der Region.

Kreative Pause während Corona

Im Untergeschoss des Hauses Rolle in der Ostseeallee können Interessierte bei Angelika Negnal unter anderem Seidentücher bemalen , Stoffbeutel bedrucken oder Traumfänger basteln. Im Konzertgarten Ost bietet sie Kurse im Steine Bemalen an. Angelika Negnal selbst mag am liebsten Filzen. „Deshalb gibt es das auch dreimal in der Woche.“ Meistens melden sich Kinder dafür an, in den letzten Jahren seien es auch immer mehr Erwachsene gewesen. Eine Altersgrenze für ihre Kurse mag Angelika Negnal nicht festlegen. „Es gibt total unterschiedlich kreative Kinder.“

Wegen des Corona-Virus war die Kreativ-Werkstatt bis Pfingsten geschlossen. Angelika Negnal nutzte die Zeit für die Inventur und zum Aufräumen. Dabei sei sie auf verloren geglaubtes Material gestoßen – und auf neue Ideen gekommen. Die verwirklicht Angelika Negnal, wenn sie gerade keine Kurse gibt. Verkäuflich sind ihre Werke nur selten. „Die Leute, die zu mir kommen, die wollen es sowieso selbst machen“, sagt die gelernte Schmuckgürtlerin.

Einige kommen immer wieder

Sie arbeitete in der Kurverwaltung in der Poststraße und eine zeitlang bei einem Goldschmied. „1999 habe ich dann mit der Kreativ-Werkstatt angefangen.“ Sie habe sich bewusst dafür entschieden, Kurse zu geben. Deshalb verkauft Angelika Negnal ihre eigenen Werke nicht auf Kunsthandwerkermärkten. „Wenn sich das lohnen sollte, müsste ich wesentlich mehr machen“, sagt sie.

Dann hätte sie allerdings keine Zeit mehr zum Unterrichten. „Eins geht nur.“ Die Stadt Kühlungsborn unterstützt sie finanziell, außerdem wirbt Angelika Negnal in Pensionen und über den Veranstaltungskalender der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH für ihre Angebote.

Über die Jahre habe sie sich einen festen Kundenstamm aufgebaut, der immer wieder kommt. „Einige Leute suchen sich ihren Urlaubsort auch ganz gezielt danach aus, wo es Kreativangebote gibt“, sagt Angelika Negnal.

Weitere Informationen unter www. kreativ-werkstatt-kühlungsborn.de

Von Cora Meyer