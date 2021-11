Bad Doberan

Funkloch reiht sich an Funkloch, besonders die dörflichen Regionen sind vom Mobilfunk und von mobilem Internet abgeschottet. Das habe ich bei meinem Selbsttest am eigenen Leibe zu spüren bekommen. 2018 konnten Nutzerinnen und Nutzer auf einer Plattform, initiiert von der CDU-Fraktion im Landtag, Funklöcher melden. Die Karte ist noch einsehbar, der Landkreis Rostock ist vorwiegend rot gefärbt. Ich will schauen, ob sich das bislang gebessert hat und mache mich auf den Weg in die umliegenden Dörfer von Bad Doberan.

Den ersten Stopp lege ich in Fulgenkoppel ein. Am dortigen Forstamt steige ich aus dem Auto und schaue aufs Handy. „Nur Notrufe“, ploppt als Erstes auf. Als ich versuche, meinen Freund anzurufen, kommt sogar eine Pop-up, die ich bestätigen muss. „Nicht im Netz registriert“. Okay. Hier ist also nichts mit durchkommen. Ich fahre etwas weiter in das Dorf hinein. Zumindest kann ich hier telefonieren, mein Freund bestätigt, mich gut zu verstehen. Nachrichten bei Whatsapp gehen allerdings nicht raus.

„Meine Freunde kann ich nur über Whatsapp anrufen, wenn sie im WLAN sind. Im Dorf haben sie keinen Empfang“, sagt Florian Träder aus Fulgenkoppel. Quelle: Stefanie Ploch

Ich treffe Florian Träder, der im Dorf wohnt. Der 20-Jährige kenne das Problem mit dem schlechten Empfang nur zu gut. „Meine Freunde im Nebendorf kann ich nur mit WhatsappWeb anrufen, wenn sie im WLAN sind. Und wenn sie bei mir sind, haben sie auch keinen Empfang“, sagt er. „Ich habe aber keine Probleme – mein Vertrag läuft über das Telekom-Netz.“ Ich schaue auf mein Diensthandy, das über die Telekom läuft.

„Zum Glück gibt es WLAN“

Tatsächlich: Empfang und LTE. Bei Vodafone allerdings: Fehlanzeige. „Zum Glück gibt’s WLAN, auch wenn das hier im Dorf nicht so schnell ist“, sagt Florian noch, als wir uns verabschieden. Ich kenne mich in der Region nicht aus, bin also auf die Navigierfunktion von google maps angewiesen. Das wird in Fulgenkoppel zur Herausforderung. „Verbindung kann nicht hergestellt werden“, zeigt das Handy an. Nun gut, denke ich und fahre erst einmal weiter, bis ich wieder Signal habe. Das wird nicht das einzige Mal bleiben, dass das zu einem Problem wird.

Mehr als 200 Mobilfunkmasten fehlen derzeit nach Schätzungen in Mecklenburg-Vorpommern, viele davon auch im Landkreis Rostock. Nach massiver Kritik und einem Vorstoß der CDU im Landtag hat Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) 2019 eine landeseigene Gesellschaft auf den Weg gebracht. Rund 230 Mobilfunkmasten sollten auf Steuerzahlers Kosten entstehen, um das Netz der Mobilfunkanbieter zu schließen, weil es für die Unternehmen sonst nicht wirtschaftlich sei. Das Land baut also den Mast, die Unternehmen montieren ihre Technik darauf. Kosten: rund 50 Millionen Euro. Ein Ende könnte also in Sicht sein – bis voraussichtlich 2025.

Viele Funklöcher im Landkreis auf Karte einsehbar

Mein nächster Halt ist in Reddelich, am Parkplatz. Empfang habe ich keinen, aber es wird 4G angezeigt. Das Internet funktioniert zumindest, wenn auch langsam. Ich bin aber auch in der Nähe zur Hauptstraße, im Dorf ist es vermutlich anders, glaubt man der Karte der Bundesnetzagentur. Ich fahre weiter über die Straßen des Landkreises und lande in Biendorf. Hier soll es auch schwer sein, mit mobilen Daten zu surfen.

Auf dem Weg dorthin merke ich schon, wie google maps zu kämpfen hat, mir die aktuelle Route zu zeigen, nachdem ich einmal falsch abgebogen bin. Mit Vodafone habe ich im Ort keine Probleme, Internet funktioniert auch. Aber im Telekomnetz wird das Surfen schwieriger, da habe ich nur Edge. „Es ist viel besser geworden“, berichtet eine Frau, die anonym bleiben möchte. „Vor fünf Jahren war hier gar nichts mit telefonieren.“

5G im Landkreis – aber nicht mal überall 2G

Im Dezember letzten Jahres hat Vodafone im Landkreis Rostock die ersten 5G-Antennen in Kröpelin, Neubukow, Sanitz, Tessin, Groß Wüstenfelde, Diekhof, Lambrechtshagen und Güstrow aktiviert. Mittelfristig soll die Region großflächig an das 5G-Netz angebunden werden, teilt das Unternehmen mit. Und auch die Telekom zieht nach: Anfang des Jahres haben sie sechs Mobilfunk-Standorte mit LTE und 5G neu gebaut oder erweitert.

Abgesehen davon, dass noch nicht jedes Mobilgerät 5G empfangen kann, ist auch 2G oder 4G nicht überall verfügbar, wie die Karten der Netzabdeckungen von Vodafone und Telekom zeigen. Zu großen Teilen ist 4G verfügbar, aber eben nicht überall. Das Netz von Telefonica scheint recht gut ausgebaut zu sein, laut Karte der Bundesnetzagentur. Testen kann ich das nicht. Aber besonders schwierig bei allen drei Anbietern ist Meschendorf, mein nächster Halt.

In Meschendorf: Wie man in der Leiste oben neben der Akku-Anzeige sehen kann, gibt es keinen Empfang. Quelle: Stefanie Ploch

Hier herrscht gähnende Leere, was Signalstärke und Signalqualität, also Verfügbarkeit und Nutzbarkeit des Netzes angeht. Der Podcast, den ich während der Fahrt höre, unterbricht hinter Rerik. Hätte ich ihn mal heruntergeladen, denke ich, als ich auf das Radio wechsele. Bei starkem Regen und ebenso starkem Wind komme ich am Strandplateau an. Mit meinem privaten Handy versuche ich zu telefonieren – klappt nicht. Kein Empfang. Na gut, am Strand, bei dem Wetter, würde man mich eh nicht verstehen. Beim Telekomnetz allerdings gibt es keine Probleme.

Es kommt darauf an, welches Handynetz man nutzt

Jonas und Keßrin Kaczmarek machen gerade Urlaub in Meschendorf, sind mit dem Hund draußen unterwegs. Die beiden seien schlechte Verbindungen gewohnt, erzählen sie, kommen aus einer ländlichen Gegend in Brandenburg. „Man ist dann eben auf das WLAN angewiesen, wenn das nicht funktioniert, ist man aufgeschmissen“, sagt Keßrin Kaczmarek. Aber für Whatsapp reichen die mobilen Daten im Grunde.

Fazit: Es gibt definitiv noch Ausbaubedarf in Sachen Handyempfang und mobiles Internet, um die Dörfer im Landkreis nicht abzuschotten. Bei Gesprächen fällt mir auf, dass es stark darauf ankommt, mit welchem Handynetz man verbunden ist.

Von Stefanie Ploch