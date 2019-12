Wichmannsdorf

Jedes Jahr in der Adventszeit veranstaltet die Initiative für Wichmannsdorf e.V. ein gemütliches Beisammensein im Backhaus des Dorfes. Dieses Event beginnt mit einem Laternenumzug in der Dämmerung und setzt sich am nächsten Tag mit Christstollen und Spekulatius für jedermann an einer gedeckten Kaffeetafel fort. Kult dabei ist das Weihnachtsbacken von Christstollen und Spekulatius im eigens für das Backen angeschafften Ofen des Backhauses. Die Organisation, der Einkauf, die Vorbereitungen sowie das Backen geschehen ehrenamtlich durch die Mitglieder der Initiative.

Joachim Müller, 77 Jahre alt, gelernter Seemann und Mitglied erzählt: „Die Idee mit dem Backhaus war eine Gemeinschaftsidee, die sich bis zur Fertigstellung des Backhauses durchzog. Es war ursprünglich als Kommunikationszentrum für Wichmannsdorf gedacht. Das ist es auch, aber zwischenzeitlich ist das Backen in den Vordergrund gerückt. Es entwickelte eine Eigendynamik und überrollte uns buchstäblich an den Backtagen.“

Die Serie In einer Serie geht die Lokalredaktion Bad Doberan dem Ehrenamt im Landkreis Rostock nach. Wo bekommen Ehrenamtler Unterstützung für ihre Arbeit, was können sie an finanzieller Hilfe beantragen, wer engagiert sich wo im Landkreis Rostock ehrenamtlich und warum? Wie gründet man einen Verein oder löst ihn auf? Wer profitiert vom Ehrenamt? Die nächste Folge erscheint am 28. Dezember.

Bärbel Altenburger, Vorsitzende des Vereins, ergänzt: „Wir backen von Mai bis Oktober an jedem zweiten Wochenende. Selbst gebackener Kuchen der Dorfbewohner, die unserer Initiative angehören, ist immer dabei. Die spendieren zur Vorweihnachtszeit Weihnachtsgebäck. Dieses Engagement macht uns sehr viel Spaß, weil wir spüren, wie viel Dank zurückkommt.“

Dankbarkeit für Einsatz im Ort

Vor kurzem war es wieder so weit: Laternenumzug durch den Ort, der von Musik auf einer Guitalele, gespielt vom Dorfbewohner Marcel Natasaputra, begleitet wurde. Das faszinierte und berührte die Teilnehmer allesamt. Jung und Alt waren vertreten. Die Erwachsenen vergnügten sich bei Glühwein und schnackten in fröhlicher Atmosphäre. Am nächsten Tag wurden im Backhaus in Wichmannsdorf selbst gebackene Christstollen sowie Spekulatius verkauft.

Kinder und Erwachsene haben am Laternenumzug in Wichmannsdorf teilgenommen. Quelle: Anke Kisters

Diese beiden kulinarischen Spezialitäten werden von vier ehrenamtlich engagierten Personen der Initiative nach jahrelang erprobten Rezepten selbst hergestellt. Annita Tapken, Dorfbewohnerin seit circa einem Jahr, teilt begeistert mit: „Wir sind froh, dass es so einen Einsatz im Dorf gibt. Wir wurden sofort integriert und jetzt arbeite ich ehrenamtlich mit, weil es so viel Spaß bringt.“

Seit 2007 ist Initiative aktiv

Die Mitglieder der Initiative setzen sich bereits seit 2007 ehrenamtlich ein. So errichteten sie 2009/2010 in Eigeninitiative das Backhaus, in welchem nicht nur selbst gebackenes Brot und diverse Backwaren hergestellt werden, sondern welches auch Treffpunkt für Dorfbewohner und Gäste ist. Man brachte sich das Backen in einem eigens für dieses Backhaus angeschafften Ofen selbst bei und hat mittlerweile jahrelange Erfahrung durch Erproben von Rezepturen. Das macht die Leckereien weit über Wichmannsdorf hinaus beliebt. Susanne Raase, Besucherin der Weihnachtsbäckerei, schwärmt: „Der Christstollen und die Spekulatius sind fantastisch. Der außergewöhnliche Geschmack entsteht nur durch gute Zutaten und die Liebe zum Detail.“

Diese Liebe zum Detail leisten alle Mitglieder ehrenamtlich. Das Backen wurde bereits Tage vorher mit enormem Aufwand vorbereitet. Die Zutaten wurden gekauft, der „Ansatz“ für die Christstollen einen Tag vorher vorbereitet, um am nächsten Tag den Teig und die Stollen backen zu können. Der Ofen wurde vorgeheizt, die Mitbringsel für die Kleinen wurden organisiert. Dieses ehrenamtliche Engagement der Hauptbeteiligten bringt Dorfbewohnern wie Gästen immer wieder Freude und einzigartige Geschmackserlebnisse. Hier wird Genuss gepaart mit gemütlichem Beisammensein und besinnlichen Stunden in vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Veranstaltungen im und ums Backhaus

Veranstaltungen im Backhaus werden von der Initiative Wichmannsdorf organisiert und kommuniziert, sei es durch Flyer, Flugblätter, Aushänge oder sonstige Marketingmaßnahmen. Es wurden im Sommer auch Radpartien durchgeführt. Joachim Müller ergänzt: „Hier finden Vorträge unterschiedlichster Art statt, zum Beispiel die Berichterstattung eines Kapitäns über seine Einsätze in Australien und Neuseeland.“ Zu Ostern werde ein Osterfeuer angezündet, selbst gebackenes Stockbrot gehöre dazu.

Die 48 Mitglieder des Vereins seien circa zur Hälfte Einheimische und zur Hälfte Urlauber, die hier im Ort Ferienhäuser besäßen. Jürgen Lieske, zweiter Vorsitzender der Initiative Wichmannsdorf, ist ebenso stark in die ehrenamtlichen Tätigkeiten involviert und sehr engagiert: „Es macht Spaß, hier mitzuwirken.“ Sie alle sorgen nicht nur zur Vorweihnachtszeit für Treffen in gemütlicher Atmosphäre.

Von Anke Kisters