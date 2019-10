Hat Tradition eine Zukunft?

Kühlungsborn

Geschichte und Kulturgut könnten im Nordosten bald in Vergessenheit geraten. Denn die Bewahrer – Heimatvereine und Traditionschöre haben ein Nachwuchsproblem. „Unser Altersdurchschnitt ist sehr hoch“, sagt Klaus Wolfert, Vereinsvorsitzender des Shantychores Reriker Heulbojen. „Viele sind über 70, einige sogar schon über 80 Jahre alt. Der Älteste ist 87.“ Momentan habe der Chor mit 43 Sängern zwar noch ausreichend Mitglieder. „Aber irgendwann trifft auch uns der demografische Wandel.“ Deshalb schaltet der Verein nun Anzeigen, in denen er um Nachwuchs wirbt. „Es wäre schön, wenn wir auch mal jüngere Herren begrüßen könnten“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Möglichst unter 60.“ Ein Grund für den Nachwuchsmangel sei, dass viele in dieser Altersgruppe noch berufstätig sind. „Es gibt ja auch noch ein Leben neben den Heulbojen.“

Jüngeren fehlt oft die Zeit

Mit diesem Problem hat auch der Verein der Heimatfreunde Kühlungsborn zu kämpfen. Das macht es schwerer, neue Mitglieder anzuwerben. „Viele, die man anspricht, sagen: ‚Ich habe keine Zeit‘“, sagt die Vorsitzende Marita Karl. Gründe dafür seien Berufstätigkeit oder die Betreuung der Kinder. „Die gehen dann natürlich vor“, sagt Marita Karl. Und so sind auch nur zwei der insgesamt 20 Mitglieder des Heimatvereins in den Vierzigern. „Alle anderen sind Rentner.“ Die Vereinsvorsitzende glaubt, dass die Themen des Vereins für jede Altersgruppe in Kühlungsborn relevant sind. „Wer sich mit dem Ort identifiziert und seine Wurzeln hier hat, der ist schon interessiert an der Geschichte“, sagt sie. Und die wolle der Heimatverein bewahren. „Wir erzählen uns aus der Vergangenheit, die Älteren steuern Anekdoten aus ihrer Kindheit bei. Und wir hoffen, dass was hängen bleibt für die nachfolgenden Generationen.“ Die Geschichte des Ortes solle nicht in Vergessenheit geraten.

Das gilt auch für die Traditionen der Seefahrerlieder. „Shantys sind Kulturgut“, sagt der Vorsitzende der Reriker Heulbojen. „Und es ist eine wichtige Sache, dass diese Tradition weitergeführt wird.“ Hinzu kommt, dass Seefahrerlieder ein Merkmal der Region seien. „Die Leute kommen hierher und wollen die Sonne und das Meer erleben. Da gehören Shantychöre einfach dazu.“

Publikum ist an Seefahrerliedern interessiert

Das Interesse daran ist seiner Erfahrung nach groß. Die Heulbojen haben etwa 50 Auftritte im Jahr. „Die Zuhörer sind immer begeistert.“ Schwierig sei für viele allerdings, sich zu überwinden, hinzugehen und mitzumachen. Ein Grund dafür könnte auch die Bekanntheit des Shantychores sein. „Manche denken: ‚Das ist so ein guter Chor, ich bin nicht gut genug‘“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Sie glauben, sie können nicht singen.“ Auch andere Chöre hätten dieses Problem. Aber „das stimmt nicht. Prinzipiell jeder kann singen.“ Wichtig sei zunächst die Freude an der Musik. „Alles andere kann man lernen.“

Möglicherweise sei die Santiano-Bewegung hilfreich, diese Musik für ein breiteres Publikum interessanter zu machen. Die bekannte Musikgruppe vermittle den Zuhörern, dass solche Musik auch von Jüngeren gesungen werden kann. Auch der Shantychor Blowboys – ein professionelles Ensemble junger Musiker aus der Region – könnte nach Ansicht von Klaus Wolfert dazu beitragen.

Termine zum Mitmachen Die Reriker Heulbojen proben immer mittwochs um 19 Uhr in ihrem Vereinsheim. Es liegt in der Prof.-Hamann-Straße 2c am Sportplatz bei der Grundschule. Besonders dringend sucht der Chor einen Akkordeonspieler. Der Verein der Heimatfreunde Kühlungsborn trifft sich das nächste mal am Donnerstag, dem 7. November, um 16 Uhr im Haus Rolle in der Ostseeallee 18. Dort ist er auch telefonisch unter 038 293 / 125 64 erreichbar.

Vereine bieten viele Aktivitäten

Genauso wie der Verein der Heimatfreunde Kühlungsborn werben auch die Reriker Heulbojen mit ihrem Vereinsleben: „Das ist nicht nur Singen auf der Bühne“, sagt der Vereinsvorsitzende Klaus Wolfert. Neben den Auftritten gebe es Übungsabende, gemeinsame Feste und Chorreisen. Unterwegs sind ab und zu auch die Kühlungsborner Heimatfreunde. „Wir machen Ausflüge, zum Beispiel ins Freilichtmuseum Klockenhagen.“ Damit wolle man über den Tellerrand hinausblicken und sehen, wie anderswo Traditionen gewahrt werden.

Beide Vereine freuen sich über Neuzugänge. „Man muss ja auch nicht gleich Mitglied werden“, sagt Klaus Wolfert. Es gebe eine Probephase. Aber „niemand braucht Scheu zu haben, zu uns zu kommen.“

Mehr zum Thema:

So war das Heimatfest in Kühlungsborn

„Heulbojen“ verleihen Ehrenmitgliedschaft

Von Cora Meyer