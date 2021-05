Sharks Bad Doberan: „Wir stehen in den Startlöchern“

Bad Doberan

Dass Tanzen im Sharks in Bad Doberan bald wieder möglich sein wird, glaubt David Wickborn nicht. „Für uns ist klar, dass auch dieses Jahr anders sein wird.“ Dafür haben er und seine Frau sich Alternativen ausgedacht und schauen ganz genau auf die Entscheidungen der Politik. So auch am Dienstag, als Kultusministerin Bettina Martin die neuen Regelungen verkündet hat.

Ab 1. Juni sollen Veranstaltungen mit Genehmigung des Gesundheitsamtes wieder möglich sein. Innen maximal 100 Menschen, draußen maximal 250 mit Sitzplatz und Testpflicht. Ab Mitte Juli sollen dann sogar Veranstaltungen ohne Sitzplatzzuweisung stattfinden können. Die Begrenzung für drinnen liegt dann bei 100 Personen.

Doch nach der Ankündigung bleiben viele Fragen offen: „Was ist ein Stehkonzert? Und spielt die Quadratmeterzahl noch eine Rolle?“, fragt David Wickborn und wartet jetzt die Landesverordnung ab. „Wir haben einen Plan, aber auch die Sperrzeit ist für uns essentiell“, macht der Betreiber deutlich. Wenn der Club Mitternacht schließen müsse, lohne sich eine Öffnung kaum.

„Wir stehen in den Startlöchern und bekommen viele Nachrichten und Nachfragen“, erzählt Wickborn. Wie im vergangenen Jahr soll es auch dieses Jahr einen Barbetrieb geben. Wann im Club wieder getanzt werden kann? „Wahrscheinlich erst, wenn alle ein Impfangebot erhalten haben.“

Zum 15. Jubiläum des Clubs in diesem Jahr hatte David Wickborn am 1. Mai eine digitale Party organisiert. Acht DJs hatten in einem Livestream aufgelegt.

Von Anja Levien