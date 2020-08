Bad Doberan

Fünf Wochen nachdem die Sharks-Lounge-Club-Bar am Walkmüller Holz wieder geöffnet hat, können die Kosten aufgrund der Corona-Einschränkungen immer noch nicht gedeckt werden. „Wir decken unsere Kosten aus Rücklagen“, sagt David Wickborn. Er betreibt seit 2019 das Sharks gemeinsam mit seiner Frau Nadine Wickborn, die dort die Leitung übernahm.

Aufgrund von Corona musste das Ehepaar sein Konzept ändern. Derzeit ist freitags und sonnabends ab 21 Uhr nur ein Barbetrieb möglich. „Wir verfolgen die Entwicklung kontinuierlich, und die Corona-Zahlen steigen ja leider wieder“, sagt David Wickborn. „Wir hoffen nun, dass wir wenigstens so weitermachen können und nicht schließen müssen“, so Wickborn. „Wir setzen alles um, was die Landesregierung vorgibt bis hin zum Reinigungsplan. Doch gerade jetzt sind die Leute gern am Strand oder im Garten – auch abends – und gehen dann nicht noch einmal los“, sagt er.

„Früher kamen gegen null Uhr die ersten Gäste und blieben bis in die frühen Morgenstunden. Das war auch unser Kerngeschäft“, sagt er. „Zu uns kamen die Leute sozusagen als letzte Station auf ihrer Abendtour“, sagt Wickborn. „Wir dürfen jetzt nur bis 2 Uhr in der Früh öffnen, doch da sind viele noch in Partylaune“, sagt er. „Um 2 Uhr gehen viele nicht nach Hause, sondern feiern dann irgendwo illegal weiter. Sie fragen auch immer nach, wann sie wieder bei uns tanzen und sich frei bewegen dürfen“, sagt Wickborn. „Es ist schwierig für viele, still am Tisch zu sitzen und nicht mit anderen Gruppen in den Kontakt treten zu dürfen.“

Weniger Personal im Einsatz

Viel haben sich die Wickborns einfallen lassen, um das Sharks dennoch attraktiv für ihre Gäste zu machen. „Man kann Lounges mieten, wir haben DJs, bei denen sie sich Musiktitel wünschen können, und Aktionsgetränke.“ An Personal müssen sie sparen. „Für Sicherheitsleute fehlt einfach das Geld, aber es ist auch nicht so viel los wie sonst, wenn wir lange öffnen dürfen. Bisher verlief alles gut und viele Gäste kennen wir ja auch.“

Im Sharks gibt es jetzt 15 Tische mit unterschiedlichen Sitzkapazitäten. „Sie können vorher reserviert oder spontan am Abend genutzt werden“, sagt er und macht darauf aufmerksam: „Wir bedienen ausschließlich. So sind die Corona-Maßnahmen besser einzuhalten und der Gast muss nicht an die Bar zum Bestellen“, so David Wickborn. „Unsere Karte haben wir umgearbeitet und bieten jetzt neben den anderen bisher üblichen Getränken statt acht nun 25 Cocktails an“, sagt David Wickborn. Es sei froh und dankbar, überhaupt öffnen zu können „und es bereichert ja auch die Region Doberan.“

