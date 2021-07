Bad Doberan

Endlich wieder tanzen, endlich wieder feiern: ausgelassene Stimmung am Sonnabendabend vorm und im Sharks Club Bad Doberan. Nach über 470 Tagen Tanzverbot wegen der Corona-Pandemie öffnet der Club jetzt sonnabends alle 14 Tage wieder.

Kevin Greif aus Bad Doberan wartet noch auf die richtige Musik, bevor es auf die Tanzfläche geht. „Wir wollen endlich mal wieder tanzen“, sagt der 29-Jährige. So geht es auch Ricarda Meyer und Sophie Kupé. „Seit über einem Jahr hatte das Sharks nicht auf“, sagt Sophie Kupé, angehende Abiturientin aus Rostock. Sie möchte an diesem Abend auf jeden Fall noch Peter Fox hören.

Den besonderen Moment der Neueröffnungen halten Justin Metelmann und Florian Wolf vom Mr. Movie Filmteam mit der Kamera fest. Das Video veröffentlichen Sie in einer Woche auf ihrem Youtube-Kanal. Neben den DJ-Interviews und Partyaufnahmen haben sie auch mit Bürgermeister Jochen Arenz gesprochen.

Langjähriger Clubbesitzer schaut vorbei

Der sitzt gerade mit Bastian Thielk zusammen. Die beiden Männer erinnern sich an das Red Sun Festival auf der Rennbahn und die vielen Jahre, die Bastian Thielk Inhaber des Sharks war, bevor David Wickborn übernommen hat. „Ich wollte gucken, was heute los ist und Dave unterstützen“, sagt Bastian Thielk. „Viele bekannte Gesichter sind hier. Es gab ja die Befürchtung, dass die Leute sich was anderes gesucht haben, aber es sind viele wieder da.“

DJ Jam ist glücklich, dass er endlich wieder Publikum hat, für das er auflegen kann. „Wir haben zwar Streams gemacht, aber du guckst du nur in Licht und Kamera und hast keine Resonanz“, sagt Jörn Jam. „Da konnte ich dann auch mehr meine Musik spielen, hier muss man kommerzieller sein.“

Nach mehr als 470 Tagen coronabedingter Schließung öffnete der Sharks Club am Sonnabend wieder. DJ Jam (l.) und DJ Daniel sorgen für die Tanzmusik. Quelle: Anja Levien

DJ Daniel kommt von Usedom und wechselt sich auf der Außenbühne mit DJ Jam ab. Die Vorfreude sei groß gewesen. „Ich hatte zwar ein oder zwei private Veranstaltungen, aber ich begrüße das hier. Das hat mir mega gefehlt“, sagt Daniel Vordieger. Als selbstständiger DJ konnte er von den staatlichen Hilfen Gebrauch machen. „Das ist nicht vergleichbar mit dem, was man sonst verdient, aber es hat geholfen, über die Runden zu kommen.“ Ein paar Tracks habe er für den Abend rausgesucht, aber er reagiere auch auf die Leute und was diese sich wünschen.

Zur Galerie Sharks Club Bad Doberan: Bilder von der Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown

Sabrina Roisch und Claudia Gendig wollten auch wieder feiern gehen. Am Soda Libre Stand mixt David Schenke den beiden Frauen aus Bad Doberan und Bernitt Holunderblütenlimonade mit Gin.

Im Eingangsbereich haben David Wickborn und sein Team gut zu tun. Rein kommt nur, wer einen negativen Coronatest vorweisen kann, der nicht älter als 24 Stunden ist und sich per Luca-App einloggt oder seine Kontaktdaten hinterlässt. Und wer noch nicht zu stark alkoholisiert. So kommen zwei Jugendliche, die schon stark schwankend vor Eingang stehen, nicht in den Club.

Vorm Eingang stehen Kay-Jane Schanze, Gina Schanze, Lena Bulz und Denise Böse. Die vier Frauen feiern den Junggesellinnenabschied von Gina Schanze. Am 15. Juli wird in Groß Siemen geheiratet. In Kühlungsborn ging es am Sonnabend aufs Riesenrad und beim Italiener essen. Zum Abschluss ein Besuch im Sharks.

Von Anja Levien