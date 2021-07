Bad Doberan

Sie halten sich in den Armen, prosten in die Kamera, lachen, tanzen: Die Fotos an der Wand im Eingangsbereich des Sharks Club in Bad Doberan erinnern an die Zeiten, als Feiern möglich war. Ab Sonnabend sollen neue Bilder und Erinnerungen geschaffen werden. Mit den Lockerungen der Corona-Regeln öffnet der Sharks Club alle zwei Wochen sonnabends. Auch wenn sich David Wickborn vom Sharks über die Lockerungen freut, optimal sei die Lage noch nicht. Nach wie vor fehle ihm die Planungssicherheit, um mehr anbieten zu können. Zudem ist die Auslastung des Clubs auf 50 Prozent beschränkt.

„Seit mehr als 470 Tagen wurde im Sharks nicht mehr getanzt. Das soll sich am Sonnabend ab 20 Uhr ändern“, sagt David Wickborn, dessen Frau Nadine Inhaberin des Clubs ist. Innen und außen können die Gäste dann feiern. Sechs DJs legen auf und sorgen für abwechslungsreiche Musik, darunter Oldies, Klassiker, Chartmusik und schnellere Beats.

Club-Betreiber hatte Demo zum Tanzverbot veranstaltet

Am 13. Juni war David Wickborn noch mit Unterstützern durch Bad Doberan gezogen, um auf das Tanzverbot in öffentlichen Clubs aufmerksam zu machen. Er wollte zeigen, dass es den Club noch gebe. Während auf Privatveranstaltungen getanzt werden durfte, war das öffentlich noch nicht möglich.

Die Nachricht der Lockerungen ein paar Tage später hätte ihm der Regierungssprecher sogar persönlich per Telefon mitgeteilt, erzählt Wickborn. „Ich war stolz und froh. Ob die Entscheidung etwas mit der Demonstration zu tun hatte, sei dahingestellt. Aber wir haben einiges erreichen können, die Leute haben gesehen, dass das Sharks noch da ist.“

Statement gegen das öffentliche Tanzverbot: Der Sharks Club ist mit Anhängern und Unterstützern am 13. Juni durch Bad Doberan gezogen. Quelle: Anja Levien

Doch Partynächte wie vor Corona, jeden Freitag und Sonnabend, wird es vorerst nicht geben. „Wir haben immer noch eine Planungsunsicherheit. Für uns ist wichtig, dass die Inzidenz unten bleibt.“ Denn was mit dem Club passiert, wenn die Infektionen mit dem Coronavirus wieder steigen, könne ihm keiner sagen. Jede Woche Partys zu organisieren, heißt DJs buchen und Personal binden. „Das ist ein hoher Aufwand.“ Hinzu kommt, dass die Sommerzeit eher die Open-Air- und Strandzeit sei. Dann gingen weniger Menschen drinnen feiern. Daher vermietet er den Club weiterhin für private Feiern.

Und: Die Auslastung ist auf 50 Prozent beschränkt. „Keiner kalkuliert seinen Betrieb mit 50 Prozent Auslastung, damit verdient keiner Geld.“ Eigentlich müssten Eintrittspreise und Getränkepreise angehoben werden. Getränke sind im Einkauf etwa zehn Prozent teurer geworden, so Wickborn. Dennoch: Bisher habe er nur die Eintrittspreise angepasst. Statt fünf Euro kostet dieser jetzt zehn Euro. „Dafür bauen wir aber auch den Außenbereich mit Bühne, Bar und Sitzplätzen auf“, sagt Wickborn. Bis 21 Uhr gibt es einen vergünstigten Eintritt für sieben Euro.

Negativtest und Kontaktdaten für Club-Besuch

Eine Anmeldung im Vorfeld ist für die Partynacht nicht notwendig. Allerdings müssen die Gäste einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. „Auch wenn die Testpflicht nur für drinnen gilt, machen wir eine für alle Gäste. Wir wollen sicher gehen.“ Zudem müssen sich die Gäste per Luca-App registrieren oder ihre Kontaktdaten dalassen, damit die Kontaktnachverfolgung möglich ist, sollte sich ein Gast mit dem Coronavirus infiziert haben. Das Tragen einer Maske ist keine Vorschrift. „Es wird empfohlen, eine Maske in engen Bereichen zu tragen, es ist aber keine Pflicht. Das ist jedem selbst überlassen“, sagt Wickborn.

Das Sharks zeigt sich seinen Gästen renoviert. Die Abluftanlagen wurden komplett neu gemacht und auch auf der Getränkekarte gibt es Neuerungen. „Wir haben neue Cocktails mit Basilikum und Zitrone oder Holunder und Zitrone mit Prosecco oder Gin“, erzählt David Wickborn. Doch alle derzeitigen In-Getränke können noch nicht ausgeschenkt werden. „Wir haben nur 70 Prozent unserer Getränkebestellung geliefert bekommen, weil vieles nicht lieferbar ist.“

David Wickborn freut sich auf Sonnabend. In diesem Jahr feierte der Club 15-jähriges Bestehen. Zum Geburtstag legten DJs auf und streamten die Musik live in die Wohnzimmer. Jetzt können sich Gäste und DJs endlich wieder live sehen und neue Partyfotos für die Wand entstehen.

Von Anja Levien