Shuttlebus zum Strand nach Heiligendamm: Das sagen OZ-Leser

Bad Doberan

Die Idee der Stadt Bad Doberan, einen Shuttlebus von der Innenstadt über die Rennbahn bis zum Strand von Heiligendamm anzubieten, kommt erst einmal gut an. Einige OZ-Leser sind aber auch skeptisch.

„Ich vermute, dass viele Einheimische dieses Angebot nutzen werden“, schreibt Daniela Heim auf der Seite der Lokalredaktion Bad Doberan im sozialen Netzwerk Facebook. „Ich würde es von Juni bis September täglich anbieten. Von 12 bis 18 Uhr alle halbe Stunde. Und Am Wochenende vielleicht bis 19 Uhr“, schlägt Anton García vor. Maik Winter merkt an: „Der Urlauber bräuchte aber trotzdem einen Parkplatz in der Nähe vom Busbahnhof, den er dann bezahlen müsste. Gerade bei Familien mit Kindern und viel ‚Zubehör‘ wäre so ein Bus schnell gefüllt.“

Bus soll am Wochenende im Juli und August fahren

Die Stadt möchte an den Wochenenden im Juli und August einen kostenlosen Shuttlebus einrichten. Von 9 bis 18 Uhr ginge es jede volle Stunde ab Busbahnhof los. Der Bus mit 20 Plätzen würde an den Haltestellen Severinstraße, Goethestraße, Ärztehaus, Dammchaussee und Rennbahn einen Stopp einlegen und dann bis Heiligendamm Seedeichstraße in der Nähe des blauen Rettungsturmes fahren. Von 9.30 bis 18.30 Uhr ginge es einmal in der Stunde (immer um halb) zurück nach Bad Doberan. An der Rennbahn kann das Auto kostenfrei abgestellt werden. Die Stadtvertreter entscheiden auf ihrer Sitzung am Montag über das Vorhaben.

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG, ob Menschen den kostenlosen Bus zum Strand nutzen würden, haben 113 Teilnehmer mitgemacht. Von ihnen würden 79 den Bus nutzen, 30 nicht, vier wissen es nicht.

Benjamin Runge kommentiert: „Erst mal muss man ja mit dem ganzen Zeug für den Strandbesuch zum Busbahnhof oder der Haltestelle. Dann kommt der Bus an der Haltestelle an und ist schon voll, was passiert dann? Eine Stunde warten? Mit dem letzten Bus vom Strand zurück genauso. Stehst da mit Kindern und der letzte Bus ist voll besetzt. Deswegen gehe ich von aus, dass dieser Bus eh nicht angenommen wird wie gewünscht oder gewollt.“

„So das Richtige ist das auch noch nicht“, antwortet Basti Thomas. „Ein Viertelstunden-Pendeln von der Rennbahn aus würde schon mehr Sinn machen, gerade auch bei dem Aufkommen in der Ferienzeit.“

Mit dem Shuttle möchte die Stadt den Parksuchverkehr in Heiligendamm reduzieren.

