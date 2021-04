Bargeshagen/Parkentin

Ob ein Anbau ans Gerätehaus im Ostseebad Nienhagen, ein modernes Löschruppenfahrzeug in Admannshagen-Bargeshagen oder neue Ausrüstung in Bartenshagen-Parkentin: Die neun Feuerwehren im Amt Bad Doberan-Land stellen sich aktuell für eine leistungsstarke Zukunft auf. Grundlage für viele Anschaffungen in ganz unterschiedlichen Bereichen ist ein fundiertes Papier, das für die Kommunen einen flächendeckenden und gemeindeübergreifenden Brandschutz sicherstellt. Diese Aufgabe sollte die Anfang 2020 neu aufgesetzte Bedarfsplanung eigentlich leisten. So steht es jedenfalls im Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz MV.

Torsten Reske, Wehrführer Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen

Damit sollen die Gemeinden herausfinden, ob sie eine leistungsfähige Feuerwehr haben – oder eben nicht. Eine entsprechende Ausschreibung hatte der Amtsausschuss des Amtes Bad Doberan-Land Anfang 2016 auf den Weg gebracht. „Das ist dem Ingenieurbüro im ersten Anlauf nicht so gut gelungen“, sagt jetzt Torsten Reske, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Admannshagen-Bargeshagen. „Da musste nachgearbeitet werden.“

Lennart Plottke