Das Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor einer Sicherheitslücke im Internet. Der Landkreis Rostock hat daraufhin einige Online-Dienste abgestellt. Betroffen sind unter anderem Autofahrer und zwei Schulen.

Glasfaserkabel stecken in einem Rechenzentrum vom bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) in einem Netzwerk-Switch. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schlägt Alarm wegen einer Schwachstelle, die auf breiter Front Server im Netz bedrohen könnte. (Symbolbild) Quelle: Matthias Balk/ dpa