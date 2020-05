Sie trotzen der Corona-Krise: Kröpeliner Pfleger danken für Unterstützung

Kröpelin

„Als es mit der Corona-Krise los ging, bekamen wir von unserem Lieferanten nur eine kleine Packung mit 50 Schutzmasken zugeteilt, mit denen unser gesamtes Team einen Monat lang auskommen sollte. Dabei müssten diese Masken theoretisch alle zwei Stunden gewechselt werden und deshalb hatten wir natürlich viel mehr bestellt“, sagt Cornelia Bockholt, sie ist Leiterin der „Häuslichen Krankenpflege Ilka Bockholt“ aus Kröpelin.

Doch durch Freunde, Bekannte und Klienten sei auf einmal eine Welle „kollektiver und menschlicher Bereitschaft zur Hilfe“ aufgekommen und die Bockholts erhielten trotz der damals weltweiten Lieferengpässe zahlreiche selbstgenähte Nase-Mund-Masken und konnten sogar mit 3-D-Druckern gefertigte Gesichtsschilde bei einem Rostocker Start-up bestellen.

Auch ein Zeitungsartikel half

„Darüber hatte ich in einem Zeitungsartikel gelesen“, sagt Cornelia Bockholt und betont, dass es auch gute Unterstützung für ihr Team durch Roland Bull von IBL-Kröpelin gegeben hätte, insbesondere bei der Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Handschuhen, Mundschutz und kompletter Schutzkleidung: „Dadurch waren wir schon ganz gut aufgestellt.“ Sie richtet auch ein Dankeschön an die Arztpraxen und Apotheken, die halfen, Infektionsmöglichkeiten zu minimieren.

„Das fand ich ganz prima und sage allen, die uns geholfen und beschenkt haben: Ihr seid toll und Dankeschön“, unterstreicht die Diplompflegewirtin weiter und würdigt gemeinsam mit ihrer Mutter, der Namensgeberin und Inhaberin des Kröpeliner Pflegedienstes, auch die „aufopferungsvolle Tätigkeit“ ihrer Mitarbeiterinnen und der beiden Mitarbeiter – insgesamt mehr als 20 Leute. „Auch wenn jetzt besonders Abstand geboten ist, müssen wir gerade zusammenhalten“, sagt Ilka Bockholt.

Alle Klienten der Kröpeliner sind coronafrei

Eine sehr große informelle Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise sei insbesondere in ihren ersten Wochen vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. in Kröpelin erbracht worden, heißt, man sei anfangs ja förmlich bombardiert worden mit Mails, was zu machen sei und wo es Neuigkeiten gebe.

Der bpa bildet mit mehr als 11 000 aktiven Mitgliedseinrichtungen immerhin die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. In ihm organisiert sind Einrichtungen der Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft. Nach Verbandsangaben tragen die Mitglieder des bpa Verantwortung für rund 335 000 Arbeitsplätze und circa 25 000 Ausbildungsplätze. Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

Umgehend stellte das Bockholt-Pflegeteam einen Pandemie-Plan auf, der dann greifen soll, wenn jemand von den mehr als 100 Klienten in der Region oder von den Mitarbeitern an Covid-19 erkranken würde. Bislang blieb das den Kröpeliner Pflegern und ihren Klienten erspart.

„Toi, toi, toi – ich hoffe, es wird auch so bleiben“, sagt die Leiterin des Dienstes, die auch mit anderen Pflegediensten in der Region Gespräche geführt hat, damit diese im Falle eines Falles Unterstützung leisten könnten.

Chefin liegt Immunität der Kollegen am Herzen

Zur Stärkung der Immunität ihres Teams will Cornelia Bockholt, die auch als Ernährungsberaterin tätig ist, ihren Leuten neben viel frischer Luft auch Vitamin C, Zink und Selen empfohlen haben. Es gibt in der Bützower Straße zudem eine Art Gesundheitsbar in der Küche mit Obst, Zink und Propolis. Das ist eine Substanz, die Bienen von den Knospen und der Rinde der Laubbäume sammeln und mit Wachs, Pollenanteilen und Speichelsekreten anreichern. Im Bienenstock wird sie als klebriges Baumaterial zum Abdichten und zur Abwehr von Bakterien sowie Pilzen verwendet. Deshalb wird Propolis eine keimhemmende Wirkung nachgesagt.

Auch um die acht pflegebedürftigen Mieter im Haus kümmert sich das Bockholt-Team: Für die Essen-Anlieferung gibt es jetzt eine Art Schleuse, als Klärchen die Tage so schön schien, wurde den Bewohnern natürlich ein Platz an der Sonne reserviert und die Angehörigen informiert, dass sie draußen mit dem nötigen Abstand vorbeikommen könnten: „Auch unsere 104-Jährige hat dabei Farbe gekriegt“, freut sich Ilka Bockholt und ihre Tochter verweist extra darauf, dass das Wort Krise vom griechischen „krisis“ abgeleitet sei – ursprünglich „ein entscheidender Augenblick“: „In dem man weiß, auf wen man sich verlassen kann.“

