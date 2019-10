Das erwartet Sie bei den Gourmet-Tagen

Kühlungsborn

Nicht nur um gutes Essen, sondern auch um viel Fantasie geht es bei den Kühlungsborner Gourmet-Tagen. Vorgeschrieben sind nur eine Hand voll Zutaten: Ziegenmilch, Wildkraut, Hering, Mangalica Schwein und Kaffee. Was sie daraus machen, das bleibt den sechs teilnehmenden Köchen und einem Barkeeper selbst überlassen.

Köche müssen mit der Zeit gehen

Dieser Herausforderung stellen sich in diesem Jahr Azis Ouardi (meergut Restaurant, meergut Hotels), Yves Kalweit (Wilhelms Restaurant, Hotel Neptun), Christian Kerber (Bülows GartenLounge, Hotel Polar-Stern), Felix Möller (Geniesser Restaurant Brunshaupten, Hotel Upstalsboom), Christian Marzahn ( Restaurant Orangerie, Hotel Vier Jahreszeiten), Andreas Neumuth (feels EssBar) und Toralf Warncke ( Restaurant Kiek in, Travel Charme Ostseehotel). Jeder von ihnen kreiert ein Menü, das dann während der Gourmet-Tage in den jeweiligen Hotels auf der Speisekarte steht. Dabei darf es auch mal etwas ausgefallener sein. Bei Toralf Warncke beispielsweise gibt es Crème brûlée von der Ziege. „Man muss sich als Koch weiterentwickeln“, sagt Frank Haarde, Küchenchef im Hotel Upstalsboom und Leiter der Köche der Gourmet-Tage. „Du musst sehen, dass du dran bleibst.“ Alles ist offen „Ich selbst probiere auch aus, was passiert, wenn man bestimmte Sachen mischt.“ Sein Motto: „Gehe mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit.“ Es gebe vieles, was er heute ganz anders sehe als früher. „Mir wäre zum Beispiel nie eingefallen, Fleisch in dünnes Holz einzuwickeln und dann zu garen.“ Natürlich gelänge nicht jedes dieser Experimente. „Ich probiere auch zu Hause viel aus, meine Frau und meine Kinder sind meine schärfsten Kritiker.“ Und es gebe Gerichte, die „mache ich dann eben nur einmal.“

Zusammenhalt zwischen den Hotels

Die Gourmet-Tage sind für die teilnehmenden Köche eine Möglichkeit, sich auszutauschen. „Da fragt jeder den anderen, ,wie machst du denn das?’“, sagt der Organisator. Bei der Küchenparty am 21. November stehen sogar alle gemeinsam in der Küche und lassen sich von den Gästen über die Schulter schauen. Zwischen den Hotels in Kühlungsborn gebe es generell einen guten Teamgeist, sagt Frank Haarde. „Wenn zum Beispiel am Samstagabend zehn Liter Sahne fehlen, hilft man sich untereinander.“

Auch den Inhalt des Warenkorbes erstellen die Teilnehmer gemeinsam. „Zuerst machen wir immer ein Brainstorming, am Ende einigen wir uns dann auf fünf bis sechs Artikel.“ Die stammen zum größten Teil aus der Region, das Schwein beispielsweise aus Bützow. „Für die Kräuter müssen wir nur hinter das Haus gucken“, sagt Frank Haarde. Nur der Kaffee kommt von weiter weg. „Man sollte schon etwas Exotisches einbeziehen, um es interessant zu halten.“

Aber auch das Publikum sei experimentierfreudiger geworden. „Die Leute werden immer mutiger, Dinge zu essen, die sie nicht kennen.“ „Die Gourmet-Tage haben sich inzwischen etabliert“, sagt Kira Schriewer, Marketingleiterin im Hotel Upstalsboom. Es gäbe Stammgäste, die jedes Jahr dabei sind. Und sogar von Bekannten in München sei er schon auf die Veranstaltungsreihe angesprochen worden, sagt Frank Haarde. „Das ist schon toll, denn wir haben auch viel Arbeit dafür geleistet“, sagt Kira Schriewer.

Mehr zum Programm Neben den Menüs gestaltet jedes Hotel einen Themenabend und einen Workshop. Die Themenabende heißen „Rätselhaftes Menü“ ( Restaurant Kiek in), „Steaklovers und Weinfreunde“ (Bülows GartenLounge“), „Kann denn Genießen Sünde sein?“ ( Restaurant Wilhelms), „Back to the roots – zurück zu den Wurzeln“ ( Restaurant Orangerie), „Jagd und Wild“ (meergut Restaurant), „Kulinarischer Streifzug“ ( Restaurant Brunshaupten) und „Time Out – auf Ayurvedisch“ ( Restaurant EssBar). Die Gourmet-Tage beginnen am 30. Oktober und enden am 7. Dezember mit dem Winterball. Weitere Informationen gibt es auf www.gourmettage.com

Vorbereitungen laufen das ganze Jahr über

Eine Pause gönnen sich die Organisatoren das ganze Jahr über kaum. Im Januar werden bei einem Meeting die vergangenen Gourmet-Tage ausgewertet. Es bildet auch den Auftakt zur nächsten Veranstaltung. „Auch der Warenkorb muss schon bestimmt werden“, sagt Frank Haarde. Das Marketing spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Im Februar kommen die teilnehmenden Köche zusammen, um Fotos für die Broschüre für die Gourmet-Tage zu machen. „Die muss zu Ostern fertig sein“, sagt Kira Schriewer. Außerdem müssten die Termine natürlich mit anderen Veranstaltungen im Ort koordiniert werden. Im Sommer präsentieren sich die Köche dann schon einmal bei einem Sommer BBQ – quasi als Vorgeschmack für die Besucher. Das scheint funktioniert zu haben: Der Eröffnungsabend am 30. Oktober, bei dem alle Köche vor den Augen der Gäste ihre Gerichte zubereiten, ist bereits ausverkauft.

Von Cora Meyer