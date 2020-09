Silberschatz am Salzhaff entdeckt

Rakow

Vor 75 Jahren eilig in einer Truhe und ein paar Körben in der alten Feldscheune vergraben, auf einer Karte mit Kreuzen versehen, aber dann mit einem Rinderstall überbaut – das Tafelsilber der Familie von Restorff aus Rakow – mecklenburgischer Uradel. Jetzt glitzert ein Teil des Silberschatzes wieder im Sonnenlicht am Salzhaff, auf einem Tablett ist das Familienwappen mit Einhorn und Jungfrau eingraviert.

Direkt gefunden wurden diese historischen Gegenstände vom Baggerfahrer Andreas Freese, der an diesem Freitagnachmittag sein großes Gerät gar nicht still stehen lässt, denn noch könnte hier nämlich der Inhalt von vier, wahrscheinlich in Wachstuch gewickelten Wäschekörben mit weiteren Silberteilen im Erdreich schlummern. Auch diese sollen hier im Jahr 1945 versenkt worden sein.

Durch Kontakt zur Adelsfamilie kommt Geheimnis ans Licht

Rakower Norbert Quaas: „Ich erfuhr erst im Sommer, dass hier etwas vergraben wurde.“ Quelle: Thomas Hoppe

Die Mutter des Rakowers Norbert Quaas hatte einst auf dem Hof der von Restorffs gearbeitet und war dadurch mit der Adelsfamilie, die unmittelbar nach dem Krieg vorn hier geflüchtet war, über die Jahre in Kontakt geblieben. Dadurch hatte er kürzlich von einer Tante des Enkels erfahren, dass auf der Fläche im Zentrum des Dorfes, wo vor ein paar Monaten die Milchviehanlage aus DDR-Zeiten abgerissen worden war, ein Familienschatz vergraben worden sein soll.

Darüber informierte Norbert Quaas umgehend den Bauherrn der künftigen Gutshotel-Anlage, Horst Podßun, dessen Mitarbeiter da bereits auf ein paar Silberbesteckteile gestoßen waren.

In enger Korrespondenz mit dem Enkel des damaligen Gutshausbesitzers, Kai-Uwe von Restorff, bekamen die Rakower schließlich eine Kopie der Karte, auf der die Lage einer vergrabenen Truhe und mehrerer Wäschekörbe jeweils per Kreuz gekennzeichnet war.

„Das ist ein emotionaler Moment“

Enkel der Besitzer Kai-Uwe von Restorff: „Das ist hier schon ein emotionaler Moment.“ Quelle: Thomas Hoppe

Jetzt steht Kai-Uwe von Restorff nahe des im Jahr 1783 erbauten und 1856 von Otto von Restorff aufgestockten Gutshauses vor den Resten des Familiensilbers und hält ein paar Papierfetzen des einstigen Stammbuches der Familie in den Händen.

Seine Oma, Charlotte von Restorff, war Ende April 1945 mit drei Kindern, darunter sein Vater, und dem Kindermädchen per Pferdegespann in Richtung Bad Scharbeutz geflohen.

Kai-Uwes Opa war laut einer Chronik des Neubukower Hobbyhistorikers, Bento Körner, im Weltkrieg 1941 vor Moskau gefallen.

Der Vater von Kai-Uwe von Restorff war bis zu seinem zehnten Lebensjahr in Rakow aufgewachsen. Das sei hier alles schon ein emotionaler Moment, meint der 43-Jährige, der heute als Unternehmensberater in Düsseldorf arbeitet.

Messungen nach der Schatzkarte

Bauherr Horst Podßun am Fundort des Tafelsilbers der Familie von Restorff: „Nachdem ich die Schatzkarte hatte, habe ich alles genau ausgemessen.“ Quelle: Thomas Hoppe

Er war von Horst Podßun nach Rakow eingeladen worden, um bei der möglichen Bergung des Schatzes dabei sein zu können. „Nachdem ich die Schatzkarte hatte, habe ich alles genau ausgemessen und meinen Leuten gesagt, hier lassen wir vier Meter Korridor frei. Dann lud ich den Enkel ein: Wir suchen das und wenn wir was finden, bist Du dabei“, berichtet der Unternehmer und Leiter von HP-Projekt. Kaum hatte Baggerfahrer Andreas Freese etwas gebuddelt, sei er gleich fündig geworden. Vom Inhalt der Körbe fehlt jedoch bislang jede Spur.

Volle Weinflaschen bei Abriss gefunden

Dafür erinnert sich Horst Podßun an eine Geschichte aus der Bauzeit der inzwischen abgerissenen Milchviehanlage. Damals sollen nämlich bereits alte volle Weinflaschen gefunden worden sein: „Da haben sie einen vorgeschickt, der probiert hat und dann haben sie sich abends zusammengesetzt und den Wein ausgetrunken – das wurde damals aber nie verraten.“

Eigentlich hätte er gedacht, dass er vom Schatz sein Hotel finanzieren könnte, „aber das wird ja nun wohl leider nix“, meint Horst Podßun augenzwinkernd an der Baggergrube mit dem schweren Silbergeschirr. An dieser Stelle soll übrigens mal das Empfangsgebäude des Rakower Gutshotel-Resorts stehen.

Von Thomas Hoppe