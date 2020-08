Kühlungsborn

Grün, blau oder rot leuchten die Kopfhörer der Fahrgäste im Riesenrad auf dem Baltic Platz in Kühlungsborn. Die Stimmung in den Gondeln ist gut. Einige lauschen der Musik und genießen den Ausblick, andere bewegen ihren Oberkörper zu dem Rhythmus, der aus der Box am Ohr schallt. „Oh oh oh oh oh oh oh oh“, schallt es über den Baltic Platz als sie Mark Forsters „Chöre“ mitsingen.

Die erste Silent Party kommt bei den Gästen gut an. „Die Musik ist gut, der Blick ist toll, der Sonnenuntergang war schön. Das war jeden Cent wert“, sagt Enno Kopka, der mit seiner Frau Claudia und den Kindern Stanley und Kim nach einer halben Stunde aus dem Riesenrad steigt. Die Urlauber aus Sachsen-Anhalt haben spontan entschieden, mitzufahren.

Erste Silent Party im Riesenrad in Kühlungsborn. Mit dabei: Claudia und Enno Kopka mit den Kindern Stanley und Kim. Quelle: Anja Levien

Kopfhörer für jeden Fahrgast

Bei der Silent Party bekommt jeder Gast einen Kopfhörer. Mit einem Schalter an diesem kann er zwischen den einzelnen Musikkanälen wählen und die Lautstärke regulieren. Drei DJs am Boden legen House, Schlager und Hits der 90er Jahre auf. Eine halbe Stunde dauert die Party, dann sind die nächsten Gäste dran. Ein Ticket kostet 12 Euro.

Peter und Felix Kempe, Cindy Liersch, Joann Schrieber und Manuela Kempe fanden die Silent Party wunderbar: toller Ausblick, gute Musik. Quelle: Anja Levien

„Das war wunderbar. Für jeden Geschmack ist was dabei“, sagt Felix Kempe, der am liebsten gleich noch ne Runde fahren würde. Auf die Ohren gab es Udo Lindenberg, Alle Farben und DJ Antoine. „Der Blick über Kühlungsborn ist atemberaubend und wir hatten einen tollen Sonnenuntergang.“ Zusammen mit seinen Eltern Manuel und Peter Kempe sowie Cindy Liersch und Joann Schrieber hatte die Gruppe spontan entschieden, mitzufahren.

Die Fahrt vor sich haben Silvio Habermann , Sandy Nöppel und Daniela Schmidt. „Wir sind heute angereist und haben uns gedacht, wir fahren eine Runde Riesenrad“, sagt Silvio Habermann. Eine Silent Party hat er bisher noch nicht erlebt, setzt die Kopfhörer auf und bewegt sich direkt zur Musik.

Kelly und Gracy-Lou finden es gut, dass DJs live auflegen. Quelle: Anja Levien

Die Idee zur Silent Party hatte Karsten Jurk von der Tourismus, Freitzeit und Kultur GmbH Kühlungsborn. Riesenradbetreiber Patrick Greier hatte er gleich überzeugt. „Es wird sehr gut angenommen“, zieht er nach der Hälfte der Party eine erste Bilanz. Jeden Sonnabend im August soll die Silent Party im weltweit größten mobilen Riesenrad starten. Bis zu 420 Personen könnte es zeitgleich befördern. Nach den Corona-Bedingungen gilt jedoch: pro Gondel sind zwei Haushalte mit maximal zehn Leuten zulässig. Jeder muss seine Kontaktdaten da lassen.

Besonderes Highlight: Am 21. August wird das DJ-Duo Gestört aber Geil auflegen. „Es gibt nur noch ein paar Tickets“, sagt Patrick Greier. Diese sind online erhältlich.

Von Anja Levien