Kühlungsborn

Mit Funkenregen und Raketenknallen ins neue Jahr: In diesem Jahr soll es wieder ein Höhenfeuerwerk in Kühlungsborn geben. „Stand heute planen wir um 0.10 Uhr an der Seebrücke ein Feuerwerk“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. „Die Politik wird uns mit ihren Verordnungen vorgeben, ob dies am 31.12. umsetzbar sein wird oder nicht.“

Kein Feuerwerk in Rerik und Bad Doberan

In Rerik sehen die Planungen anders aus: Ein Feuerwerk an der Seebrücke wird es in diesem Jahr – wie in den Vorjahren – nicht geben. „Wir hatten es überlegt, „haben uns dann aber dagegen entschieden“, sagt Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung. Am Strand würden sich ohnehin immer viele Menschen treffen, die privat Feuerwerkskörper abbrennen. Man wolle diese Menschenansammlungen mit einem Höhenfeuerwerk nicht noch vergrößern, sagt Mathias Druse. Bei der Kinder-Silvesterfeier am Tag ist ein kleines Feuerwerk geplant, das die freiwillige Feuerwehr des Ostseebades organisiert.

Zudem wird es zwischen Weihnachten und dem Jahresende in Rerik einen Silvestermarkt geben. Vom Dienstag, dem 28., bis zum Freitag, dem 31. Dezember, werden Stände auf dem Haffplatz aufgestellt, die thematisch zu Silvester passen. Außerdem gibt es kleine Speisen und Getränke.

Auch in Bad Doberan und Heiligendamm sind keine öffentlichen Höhenfeuerwerke geplant.

Strenge Regeln für Privatleute

Wer privat Raketen in den Himmel schicken möchte, muss einen Mindestabstand von 200 Metern von reetgedeckten Häusern einhalten. Auch in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände verboten. Das Zünden von Silvesterfeuerwerk ist auf den 31. Dezember und 1. Januar beschränkt. Darauf wies der Landkreis Rostock hin.

Von Cora Meyer