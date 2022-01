Bad Doberan

In Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung wurden trotz des Verkaufsverbots von Feuerwerk zahlreiche Raketen in den Nachthimmel geschossen und Silvesterknaller gezündet. Zu schlimmen Verletzungen oder Verbrennungen ist es aber wohl nicht gekommen.

„Im Prinzip gab es nichts Silvesterspezifisches“, sagt der Oberarzt für Innere Medizin im Sana-Krankenhaus Bad Doberan Thilo Wagner, der am 1. Januar Dienst im Krankenhaus hat und seine Kollegen befragt hatte. Die Nacht sei nicht anders gewesen, als andere Nächte in der Notaufnahme im Jahr.

Feuerwerke der Kategorie F1 wie Tischfeuerwerk konnten zum Jahreswechsel abgefeuert werden, Raketen und Co. nur auf dem eigenen Grundstück. Um die Notaufnahmen im Land zu entlasten, hatte die Landesregierung den Verkauf von Feuerwerk verboten, zum Teil wurden öffentliche Plätze als Verbotszonen ausgewiesen, wo nicht geknallt werden durfte, darunter die Promenade im Ostseebad Nienhagen oder das Stadtufer in Neubukow.

Patienten kamen mit Herzschmerzen und Prellungen

Tatsächlich habe es schon mal Jahreswechsel-Nächte mit vielen Verletzungen gegeben, aber seit einigen Jahren sei es nicht der Fall, dass es viele Notfälle in Zusammenhang mit Pyrotechnik geben würde, erläutert Thilo Wagner. Daher könne er auch nicht sagen, ob das Verkaufsverbot für Feuerwerk in Deutschland etwas damit zu tun habe.

Besonders ruhig sei es im Vergleich zu anderen Nachtschichten in der Notaufnahme aber nicht gewesen. So seien Patienten mit Herzschmerzen, Prellungen oder Bauchschmerzen eingeliefert worden. „Die Nacht in der Notaufnahme ist nie ruhig“, sagt Thilo Wagner.

Auch die Polizei war zum Jahreswechsel im Einsatz. „Es war recht ruhig“ sagt Gerd Frahm, Polizeiführer vom Dienst beim Polizeipräsidium Rostock, zu der die Region Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow zählt über das Geschehen in dieser. Die Beamten seien unterwegs gewesen, Verstöße gegen die Corona-Regeln in der Region Bad Doberan seien nicht aufgenommen worden. Jedoch hätten die Kollegen auch mehr an den Schwerpunkten wie Stadthafen Rostock oder Warnemünde kontrolliert. In Bad Doberan habe gegen 19.30 Uhr ein Altkleidercontainer im Brombeerweg gebrannt.

Von Anja Levien