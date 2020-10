Feuerwerk ja oder nein, Veranstaltungen auf den Plätzen, Kunst- und Kulturangebote: Was zwischen Weihnachten und Neujahr im Ostseebad Kühlungsborn veranstaltet wird, wissen Hoteliers und Gastronomen nicht und üben Kritik an der Informationspolitik von Stadt und Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. Diese weisen die Kritik zurück.

