Kühlungsborn

Auf der Promenade wird flaniert, an den Verkaufsständen bilden sich Warteschlangen, um sich mit Getränken und Imbiss zu stärken: Trotz abgesagten Silvesterveranstaltungen ist das Ostseebad Kühlungsborn am 31. Dezember gut gefüllt.

Urlauber und Einheimische sind am Nachmittag froh, draußen unterwegs sein zu können und mit Glühwein, Crêpes und Co. Kleinigkeiten geboten zu bekommen. „Der Ort ist voll, aber nicht so voll wie sonst“, sagt Christian Schlaack von SVM Veranstaltungen und Märkte, der einen Stand am Seebrückenvorplatz betreibt. „Die Leute sind froh, dass wir da sind.“

Barbara Bergmann holt sich zwei Sekt bei Christian Schlaack ab und stößt kurz darauf mit ihrem Mann Eckhard an. Beide sind mit dem Wohnmobil über den Jahreswechsel unterwegs, haben dieses in Wittenbeck abgestellt und sind nach Kühlungsborn Ost gelaufen. Dass Silvesterlauf, Feuerwerk und Neujahrsanbaden abgesagt wurden, stört die beiden Parchimer nicht. „Wir sind keine Freunde von Silvesterfeiern. Böller brauchen wir nicht“, sagt die 59-Jährige. Es sei einfach ein gutes Gefühl, unter Menschen zu sein. „Es ist hier ein Gefühl von Frohsinn, Hoffnung und Glück“, sagt sie.

Silvester 2021: Spazieren und Sandburgen bauen

Am Strand an der Seebrücke hat die drei Jahre alte Lina zusammen mit ihrer Tante Kathrin Ellenberg und Ur-Oma Ingrid Sikora eine kleine Sandburg gebaut. „Es ist Silvestertradition, dass sich die Familie hier trifft“, sagt Kathrin Ellenberg, die aus Fulda angereist ist. Sie findet es schade, dass kein Feuerwerk stattfindet und vieles geschlossen ist. „Wir wollten Schlittschuh laufen gehen“, sagt sie. Auf die Promenade würden sie sich Mitternacht aber dennoch stellen – auch ohne Feuerwerk.

Haben eine kleine Sandburg am Strand von Kühlungsborn gebaut: Lina, Kathrin Ellenberg (r.) und Ingrid Sikora. Quelle: Anja Levien

Ausgebucht ist Kühlungsborn über den Jahreswechsel nicht. „Wenn wir derzeit noch Anfragen starten, gibt es noch freie Verfügbarkeiten bei den Ferienwohnungen, was ja sonst bereits schon meist im Oktober nicht mehr der Fall war“, informierte Ulrich Langer, Chef der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK) am Mittwoch. Einen Überblick über die Buchungslage in allen Hotels und Ferienwohnungen habe die TFK nicht. „Subjektiv ist das Gästeaufkommen im Ort jedoch gut bis sehr gut. Immer unter Beachtung der derzeitigen Lage“, so Langer.

Urlauber haben Fragen zu Corona-Regeln

Der Informationsbedarf bei den Touristen ist hoch. Die meistgestellten Fragen an die Touristinformation sind laut Ulrich Langer aktuell: Wofür brauche ich alles einen Test in Kühlungsborn, welche Veranstaltungen finden statt, warum sind die Kunsthalle und die Heimatstube zu, wie wird das Wetter zu Silvester. „Es ist schon manchmal sehr verwunderlich, wie unbedarft manche Gäste anreisen und selbst bundesweite Verordnungen scheinbar nicht kennen.“

Über den Jahreswechsel sind Veranstaltungen durch die Corona-Landesverordnung untersagt. „Dennoch konnte die Stadt wenigstens einigen Schaustellern und Gastronomen einen Standplatz anbieten. Hiervon profitieren Gäste und Einheimische gleichermaßen.“ Niemand könne mit der aktuellen Situation zufrieden sein, „aber wenn man die Gesamtlage in Europa betrachtet, sind wir dennoch dankbar für jeden Gast und jedes Angebot was wir als Touristiker über den Jahreswechsel anbieten können.“

Zur Galerie Betrieb auf Promenade und im Bootshafen: Einheimische und Urlauber sind am 31. Dezember im Ostseebad Kühlungsborn unterwegs. Der Ort ist zum Jahreswechsel gut gefüllt.

Andrea und Olaf Möbius waren das letzte Mal in Kühlungsborn, da gab es den Bootshafen noch gar nicht, der dieses Jahr 15. Geburtstag feierte. Sie bräuchten keine Veranstaltungen. „Wir haben die Ruhe gesucht“, sagt Andrea Möbius. Silvester werde in der Ferienwohnung bei Raclette gefeiert.

So sieht auch der Abend für Bärbel und Folker Träumer aus. Das Ehepaar aus Sachsen-Anhalt ist mit Hund Happy im Bootshafen unterwegs und hofft, dass abends nicht so viel geknallt wird. Den Tag verbringen sie mit Astrid Fischer, Martina Schewe, Roger Jakubeit und Wolfram Fischer. Die drei Frauen hatten sich vor drei Jahren bei einem Reha-Aufenthalt in Kühlungsborn kennengelernt und verabredet gehabt. Da durfte ein Foto vor dem leuchtenden Anker im Bootshafen nicht fehlen.

Zwischen diesem und dem Konzertgarten Kühlungsborn West nutzen die Spaziergänger das Angebot von Glühwein, Fischbrötchen und Co. An einigen Ständen wird Musik aufgelegt.

Wartezeiten vorm Corona-Schnelltestzentrum

Jeannette und Thomas Brennecke stehen in der Warteschlange vorm Corona-Schnelltestzentrum im Konzertgarten West. Die Urlauber wollen am Silvesterabend vielleicht essen gehen und lassen sich auf das Coronavirus testen. Bis 15 Uhr ist geöffnet, doch die Schlange ist so lang, dass nicht mehr alle getestet werden können, kündigt ein Mitarbeiter gegen halb drei an.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass Veranstaltungen abgesagt wurden, stört die beiden aus Bodendorf bei Haldensleben nicht. „Wir wollen entspannen, sind viel am Strand gelaufen“, sagt Jeannette Brennecke. Der Verkauf von Glühwein und Co. sei eine schöne Abwechslung. „So ist ein bisschen was los“, sagt Thomas Brennecke.

Kurz darauf geht die Sirene. Die Freiwillige Feuerwehr Kühlungsborn rückt aus, fährt in West auf die Promenade. Ein kleiner Papierkorbbrand, unproblematisch, teilt Wehrführer Maik Garkisch wenig später mit.

Von Anja Levien